Xã hội

Bắt vụ vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm lậu ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm ngoại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hạo Nhiên

Ngày 22/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 01 xe tải vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm ngoại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 18/12, tại Km 53+500 quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Tây, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải thùng kín biển kiểm soát 37C-267.44, do tài xế Lê Viết Huy (SN 1983, trú tại thôn Đức Vừ, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

6948f6ee0570a.jpg
Tài xế Lê Viết Huy cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu lái xe đưa phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 để tiếp tục xác minh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Công an #Hà Tĩnh #mỹ phẩm lậu #bắt giữ #điều tra

