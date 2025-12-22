Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng trốn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đây là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, quá trình di chuyển phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý vừa bị cơ quan Công an bắt giữ.

Gia Đạt

Ngày 22/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Liên Sơn phối hợp với Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ đối tượng Phùng Đức Hoàn, sinh năm 1974, trú tại thôn 5, xã Liên Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Nếnh.

66.jpg
Cơ quan Công an bàn giao đối tượng cho Trung tâm Cai nghiện số 2 tỉnh Lào Cai.

Đây là đối tượng trốn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái trước đây). Đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, quá trình di chuyển phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Liên Sơn đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và bàn giao đối tượng cho Trung tâm Cai nghiện số 2 tỉnh Lào Cai.

Việc kịp thời truy bắt, xử lý đối tượng trốn thi hành quyết định thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Công an xã Liên Sơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; đồng thời khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm không để các đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng địa bàn để lẩn trốn, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Nguồn: ĐTHĐT.
