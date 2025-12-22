Công an Bắc Ninh bắt đối tượng truy nã khi trốn ở Hà Nội

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ đối tượng Trần Quang Phương bị truy nã về hành vi trốn thi hành án, khi y đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã trốn thi hành án tại Hà Nội.

Trước đó, khoảng 11h45 phút ngày 20/12, tại khu vực phố Kim Mã, phường Ngọc Hà (TP Hà Nội), Tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã bắt giữ đối tượng truy nã Trần Quang Phương (sinh năm 1986, trú tại thôn Phả Lại, xã Đức Long, thị xã Quế Võ (nay là thôn Phả Lại, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh), bị truy nã về hành vi trốn thi hành án theo Quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng Trần Quang Phương tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Bắc Ninh).

Trước đó, theo Bản án số 21 ngày 19/3/2025 của Toà án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (nay là Tòa án nhân dân khu vực 7 - Hà Nội), Trần Quang Phương bị tuyên phạt 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 5/6/2025, Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ (nay là Tòa án nhân dân khu vực 8 - Bắc Ninh) ban hành Quyết định thi hành án phạt tù số 11 đối với Phương. Sau khi nhận được Quyết định thi hành án phạt tù, Trần Quang Phương không tự giác đến cơ quan công an để chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bỏ trốn, Phương bị truy nã theo Quyết định số 02 ngày 9/12/2025.

Ngay sau khi ra quyết định truy nã đối với Trần Quang Phương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Bắc Ninh) chỉ đạo cán bộ triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt đối tượng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền để gia đình, người thân của Phương hiểu được chính sách khoan hồng của nhà nước, vận động đối tượng Phương ra đầu thú. Tuy nhiên, quá trình xác minh gặp rất nhiều khó khăn do Phương thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, không liên lạc với người thân, gia đình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, Tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Phương khi đang lẩn trốn tại ngõ 294, phố Kim Mã, phường Ngọc Hà (thành phố Hà Nội).

Tổ công tác áp giải và bàn giao đối tượng Phương đến Trại tạm giam số 1 - Công an tỉnh Bắc Ninh để giam giữ theo quy định của pháp luật.

