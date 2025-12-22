Khởi tố 7 đối tượng dùng hoá chất 'biến' thịt heo thành thịt bò

Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can 7 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 15/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Thới An tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Lê Quang Quyết (SN 1992) cùng 6 nhân viên đang tổ chức sản xuất thịt bò nghi giả. Đồng thời, phát hiện một nhân viên khác đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò thành phẩm nghi giả đi giao cho khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Lê Quang Quyết (ảnh trên) và Nguyễn Đức Đạt.

Mở rộng điều tra, ngày 16/11, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp Công an phường Hiệp Bình kiểm tra một địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình do Nguyễn Đức Đạt (SN 1992) làm chủ hộ kinh doanh. Tại đây, tổ công tác phát hiện 247 kg thịt bò nghi giả thành phẩm cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, hóa chất phục vụ việc biến thịt heo thành thịt bò giả.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2/2025 đến khi bị phát hiện, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế, không ký hợp đồng lao động. Quyết khai nhận được Nguyễn Đức Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất thịt heo giả thịt bò, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu là thịt heo và muối công nghiệp Sodium Metabisulfite.

7 bị can bị khởi tố tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Quy trình sản xuất được các đối tượng khai nhận gồm: Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận. Giá bán dao động từ 118.000 đến 140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng/kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; đồng thời khởi tố 7 bị can: Lê Quang Quyết, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc cùng tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trong đó, Lê Quang Quyết được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Đức Đạt giữ vai trò giúp sức tích cực khi cung cấp nguyên liệu, hướng dẫn cách thức sản xuất và cho sử dụng địa điểm để làm thịt bò giả; các đối tượng còn lại tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ và quản lý hoạt động mua bán.