Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ tai nạn trên đường Kim Giang

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi 21h27 ngày 15/12/2025, tại khu vực trước số nhà 858 đường Kim Giang, địa phận phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe mô tô biển kiểm soát 29AA-666.85 do anh V.H.Đ (sinh ngày 6/6/2011, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Cầu Bươu đi Cầu Dậu, trên xe chở theo anh N.V.P (sinh năm 2012, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) thì xảy ra tai nạn giao thông, hiện chưa xác định được phương tiện va chạm. Hậu quả, anh N.V.P bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, xe mô tô bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đề nghị người dân đã di chuyển qua khu vực xảy ra vụ tai nạn, nếu là người chứng kiến, biết diễn biến vụ việc hoặc có hình ảnh, video clip liên quan, đề nghị cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát giao thông.

Đơn vị tiếp nhận thông tin: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, địa chỉ: số 611 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại: 0243.858.2896 hoặc cán bộ thụ lý đồng chí Đỗ Trường Giang, số điện thoại 0982.110.002. Công an thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quần chúng nhân dân.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong