Xã hội

Cháy garage tại Gia Lai thiêu rụi 3 xe giường nằm và 1 xe tải

Chủ tịch UBND phường Hội Phú Vũ Mạnh Định cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cháy, nhưng không có thiệt hại về người.

Hà Ngọc Chính

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 22/12, tại một garage nằm trên đường Nguyễn Bá Ngọc giao với đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã làm 3 xe giường nằm và 1 xe tải thiệt hại.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 5 xe cứu hỏa và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; phường Hội Phú cũng huy động cán bộ công an và dân quân tự vệ tham gia. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

chay.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh Hà Chính

Vụ cháy khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, trong đó 2 xe khách gần như hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Hội Phú Vũ Mạnh Định cho biết, thời điểm xảy ra cháy, do ở gần địa điểm cháy nên ông đã tới ngay hiện trường và báo cho Công an, dân quân phường hỗ trợ chữa cháy và điều chuyển tài sản cũng như đảm bảo không gian cho lực lượng chữa cháy làm việc, nên hạn chế phần nào thiệt hại.

>>> Mời độc giả xem Clip hiện trường vụ cháy khiến 3 xe khách và một xe tải bị thiệt hại nặng nề:

(Nguồn: Báo Công lý)
Xã hội

Cháy nhà 4 tầng trong hẻm ở Đà Nẵng, lửa bùng lên cùng tiếng nổ lớn

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khống chế kịp thời vụ cháy ngôi nhà 4 tầng trong khu dân cư đông đúc. Đám cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Khoảng 8h sáng nay (22/12), một ngôi nhà 4 tầng ở kiệt 21 đường Hà Thị Thân, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng (quận Sơn Trà cũ) bốc cháy dữ dội, khiến người dân trong khu vực hoảng loạn.

chay-nha-dn.jpg
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy lớn tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Hà Nam (cũ), cột khói đen bốc cao

Tại khu vực trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Phủ Lý, Ninh Bình) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lớn khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 21/12, tại Trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ (nay thuộc phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ tầng trên cùng của tòa nhà, tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực trung tâm thành phố.

capture.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải đang chạy ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên phố Hà Nội

Một ô tô tải đang lưu thông trên đường Trần Thủ Độ (phường Yên Sở, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h40 ngày 20/12, một vụ cháy xe tải đã xảy ra trên phố Trần Thủ Độ (phường Yên Sở, Hà Nội). Người dân chứng kiến sự việc cho biết, xe tải (chưa rõ biển kiểm soát, người điều khiển) đang lưu thông trên phố Trần Thủ Độ, khi đến gần tòa nhà NƠ 4 - Khu đô thị Pháp Vân thì bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe.

capture-3043.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

