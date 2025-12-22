Cháy garage tại Gia Lai thiêu rụi 3 xe giường nằm và 1 xe tải

Chủ tịch UBND phường Hội Phú Vũ Mạnh Định cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cháy, nhưng không có thiệt hại về người.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 22/12, tại một garage nằm trên đường Nguyễn Bá Ngọc giao với đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã làm 3 xe giường nằm và 1 xe tải thiệt hại.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 5 xe cứu hỏa và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; phường Hội Phú cũng huy động cán bộ công an và dân quân tự vệ tham gia. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Hà Chính

Vụ cháy khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, trong đó 2 xe khách gần như hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Hội Phú Vũ Mạnh Định cho biết, thời điểm xảy ra cháy, do ở gần địa điểm cháy nên ông đã tới ngay hiện trường và báo cho Công an, dân quân phường hỗ trợ chữa cháy và điều chuyển tài sản cũng như đảm bảo không gian cho lực lượng chữa cháy làm việc, nên hạn chế phần nào thiệt hại.

