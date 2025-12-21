Loại thực phẩm nên tránh khi đầy bụng

Biết rõ những loại thực phẩm không phù hợp như đồ chiên rán, đậu, đồ uống có gas, giúp kiểm soát rối loạn tiêu hóa, giảm triệu chứng chướng bụng.

Khi niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương, việc ăn uống điều độ, đúng loại thức ăn cũng giúp làm dịu vùng viêm, hỗ trợ phục hồi lớp nhầy bảo vệ và giảm hiện tượng co thắt bất thường. Ngược lại, ăn uống sai cách có thể khiến tình trạng rối loạn kéo dài, khó kiểm soát hoặc dễ tái phát. Vậy rối loạn tiêu hóa, bụng đầy không nên ăn gì?

Thực phẩm nhiều dầu mỡ và chiên rán

Thực phẩm chiên rán như khoai tây chiên, gà rán hay xúc xích chứa hàm lượng chất béo cao. Chất béo làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, dẫn đến hiện tượng đầy bụng, buồn nôn và tăng áp lực co bóp lên thành ruột. Ngoài ra, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần còn sinh ra hợp chất gây viêm (acrolein và aldehyde), gây kích ứng niêm mạc ruột...



Nước uống có gas

Nước uống có gas (như soda, nước giải khát có gas... ) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra cảm giác đầy bụng, chướng bụng và ợ hơi.

Cơ chế này chủ yếu liên quan đến thành phần khí của đồ uống. Nước uống có gas được tạo ra bằng cách nén khí carbon dioxide vào chất lỏng dưới áp suất cao. Khi chúng ta uống vào, lượng khí dư thừa này làm tăng áp suất bên trong dạ dày gây ra cảm giác căng tức, đầy hơi và khó chịu.

Cảm giác căng tức do khí tích tụ sẽ kích hoạt phản xạ ợ hơi để đẩy bớt khí ra ngoài. Tuy nhiên không phải tất cả khí đều được loại bỏ. Phần khí còn lại trong dạ dày và ruột vẫn có thể làm nặng thêm tình trạng chướng bụng.

Hạn chế sử dụng các loại đồ uống có ga nếu không muốn bị đầy hơi chướng bụng. Ảnh minh họa/Internet

Đồ uống chứa nhiều caffeine

Uống quá nhiều caffeine có thể kích thích quá mức đường tiêu hóa gây đầy hơi và khó chịu. Caffeine và các acid tự nhiên khác trong cà phê như acid chlorogenic có khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều acid hơn. Lượng acid dư thừa này dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày dẫn đến cảm giác khó chịu, cồn cào, ợ nóng và làm trầm trọng thêm chứng trào ngược dạ dày - thực quản (GERD). Khi dạ dày bị kích thích dẫn đến cảm giác khó tiêu và đầy hơi.

Trong nhiều trường hợp, thủ phạm gây đầy hơi không phải chỉ do caffeine mà còn do các chất phụ gia thêm vào cà phê như sữa, kem béo (gây đầy bụng và tiêu chảy đối với người không dung nạp lactose)



Đồ uống chứa chất làm ngọt nhân tạo

Nhiều đồ uống có chứa chất thay thế đường như sorbitol hoặc mannitol, thường có trong nước ngọt ăn kiêng và các loại đồ uống nhẹ hoặc không đường khác. Các chất làm ngọt nhân tạo khó tiêu hóa hết, dễ bị vi khuẩn đường ruột lên men từ đó sinh thêm khí trong ruột già, làm trầm trọng thêm chứng đầy hơi.

Sữa và đồ uống chứa sữa

Những người không dung nạp lactose rất dễ bị đầy hơi và chướng bụng sau khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa và các đồ uống chứa sữa như sinh tố, cà phê sữa, trà sữa...

Nguyên nhân của tình trạng không dung nạp lactose do thiếu một loại enzyme gọi là lactase, loại enzyme cần thiết để phân hủy lactose (một loại đường sữa), dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, đau bụng và tiêu chảy sau khi tiêu thụ các sản phẩm này.

Hành tây

Hành tây, dù chỉ ăn với lượng nhỏ, lại là một nguồn giàu fructan, một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm FODMAP. Fructan dễ gây đầy hơi và khó tiêu, đặc biệt là khi ăn hành sống. Một số người còn nhạy cảm với các hợp chất khác trong hành, gây khó chịu đường tiêu hóa.

Đầy bụng khó tiêu là tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp. Ảnh minh họa/Internet

Các loại đậu

Đậu là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, carbohydrate và chất xơ, cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, phần lớn các loại đậu cũng chứa một loại đường có tên là alpha-galactoside, thuộc nhóm carbohydrate FODMAP, các chuỗi ngắn khó tiêu hóa, thường bị lên men bởi vi khuẩn đường ruột, sinh ra khí trong đại tràng.

Với người khỏe mạnh, quá trình này hỗ trợ vi khuẩn có lợi phát triển, nhưng với những người mắc hội chứng ruột kích thích, lượng khí dư thừa có thể gây đầy hơi chướng bụng, đau bụng và tiêu chảy.

Trái cây có tính axit hoặc quá ngọt

Cam, dứa, xoài… là những loại trái cây giàu vitamin, thường được xem là giúp tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, chúng chứa hàm lượng cao axit citric và đường fructose, có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đặc biệt khi lớp nhầy bảo vệ đã bị tổn thương. Axit làm tăng tiết dịch vị, còn đường fructose nếu hấp thu kém sẽ lên men trong ruột, gây chướng bụng và rối loạn nhu động.