Phát hiện, xử lý hơn 2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Sơn La

H.Đ.L khai nhận số hàng hóa trên được mua về để bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ngày 21/12, tại tổ 5, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xe ô tô chở hơn 2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hơn 2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 26C-070.33 do H.Đ.L, sinh năm 1989, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 40 bao tải bên trong chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng 2.233 kg.

Qua kiểm tra, Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng trên. Tại cơ quan Công an, H.Đ.L khai nhận số hàng hóa trên được mua về để bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc