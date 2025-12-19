Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Vụ 41 học sinh bị ngộ độc, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường

Sau khi có kết luận vụ 41 em học sinh bị ngộ độc, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Thủy.

Hạo Nhiên

Ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân cho biết, đơn vị đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng là bà Đỗ Thị Hồng Huế ngay sau khi có kết luận vụ việc 41 học sinh ngộ độc.

Theo đó, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan vụ việc 41 học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi dùng bữa ăn tại trường với tổng số tiền 196,5 triệu đồng.

Do số tiền xử phạt hành chính quá lớn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã có văn bản gửi UBND xã xin hỗ trợ kinh phí nộp phạt.

hoc-sinh-ngo-doc.jpg
Học sinh bị ngộ độc được cấp cứu tại bệnh viện.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ngày 25/9, nhà trường chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn tối. Đến ngày hôm sau, có 41 học sinh triệu chứng ngộ độc.

Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu cá chim kho phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL gây ngộ độc thực phẩm cho 41 học sinh.

Sở Y tế xác minh hành vi vi phạm của trường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tiền mức 170 triệu đồng.

Riêng chủ cơ sở bếp ăn phục vụ học sinh không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm bị phạt 15,5 triệu đồng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trường sử dụng hai người nấu ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nên bị xử phạt thêm 11 triệu đồng.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 16h30 ngày 25/9, bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn bữa tối. Sáng hôm sau, 41 em xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho nhiễm chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

#Ngộ độc #Quảng Trị #cách chức #hiệu trưởng #học sinh #ngộ độc thực phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Vụ 41 học sinh bị ngộ độc, xử phạt Trường Tiểu học Kim Thủy

Liên quan đến vụ 41 học sinh bị ngộ độc, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy gần 197 triệu đồng.

Ngày 17/12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân), liên quan đến vụ học sinh ngộ độc thực phẩm xảy ra tại đơn vị này.

Theo quyết định xử phạt, nhà trường đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm: Chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Lâm Đồng

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi có nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi tiếp nhận thông tin nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt…

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm trên địa bàn phường Phan Thiết, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Quảng Ngãi, Bộ Y tế vào cuộc

Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì tại Quảng Ngãi, Bộ Y tế đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý và cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được Báo cáo số 609/BC-ATTP ngày 14/12/2025 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại một số điểm bán thuộc chuỗi bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo ban đầu, sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và được đưa đến các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới