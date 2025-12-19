Vụ 41 học sinh bị ngộ độc, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường

Sau khi có kết luận vụ 41 em học sinh bị ngộ độc, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Thủy.

Ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân cho biết, đơn vị đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng là bà Đỗ Thị Hồng Huế ngay sau khi có kết luận vụ việc 41 học sinh ngộ độc.

Theo đó, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan vụ việc 41 học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi dùng bữa ăn tại trường với tổng số tiền 196,5 triệu đồng.

Do số tiền xử phạt hành chính quá lớn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã có văn bản gửi UBND xã xin hỗ trợ kinh phí nộp phạt.

Học sinh bị ngộ độc được cấp cứu tại bệnh viện.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ngày 25/9, nhà trường chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn tối. Đến ngày hôm sau, có 41 học sinh triệu chứng ngộ độc.

Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu cá chim kho phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL gây ngộ độc thực phẩm cho 41 học sinh.

Sở Y tế xác minh hành vi vi phạm của trường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tiền mức 170 triệu đồng.

Riêng chủ cơ sở bếp ăn phục vụ học sinh không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm bị phạt 15,5 triệu đồng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trường sử dụng hai người nấu ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nên bị xử phạt thêm 11 triệu đồng.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 16h30 ngày 25/9, bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn bữa tối. Sáng hôm sau, 41 em xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho nhiễm chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.