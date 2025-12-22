Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 'con nghiện' chuyên gieo rắc ma túy ở Nghệ An

Doãn Văn Hòa thường xuyên vận chuyển ma túy từ xã Hùng Chân đến địa bàn xã Mường Ham (Nghệ An) để tiêu thụ. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Thanh Hà

Ngày 22/12, thông tin từ Công an xã Mường Ham (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 60,3 gam heroin.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an xã Mường Ham phát hiện đối tượng Doãn Văn Hòa (SN 1969, trú tại bản Nật Trên, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) thường xuyên vận chuyển ma túy từ xã Hùng Chân đến địa bàn xã Mường Ham để tiêu thụ. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

images2072918-9bb10388-e5bf-4ed7-b44b-49e0209e5057.jpg
Đối tượng Doãn Văn Hòa cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước tình hình trên, với quyết tâm cao độ, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an xã Mường Ham đã đồng chủ trì với Công an xã Quỳ Hợp tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ.

Đến 20h, ngày 17/12, tại khu vực đồi keo thuộc địa phận bản Khì, xã Mường Ham (Nghệ An) tổ công tác bắt giữ đối tượng Doãn Văn Hòa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 200 viên MTTH (20,3 gam) và 60,3 gam Heroin.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

#ma túy #Công an #Nghệ An #nghiện ma túy #con nghiện

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ 413 viên ma túy ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa “đập đá” tại nhà riêng, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang, thu giữ 413 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 20/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến.

beautyplus-collage-2025-12-20t06-47-31.png
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy ở Ninh Bình

Công an xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Vĩnh Trụ vừa kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

5.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Phá nhanh 04 vụ án liên quan đến ma túy và hàng cấm ở Nghệ An

Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa khám phá nhanh 04 vụ, bắt giữ 05 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng cấm.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an xã Hưng Nguyên (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá nhanh 04 vụ, bắt giữ 05 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng cấm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Cụ thể, ngày 15/12, Công an xã Hưng Nguyên đồng chủ trì cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Yên Trung triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Nghệ An tiêu thụ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới