Bắt 'con nghiện' chuyên gieo rắc ma túy ở Nghệ An

Doãn Văn Hòa thường xuyên vận chuyển ma túy từ xã Hùng Chân đến địa bàn xã Mường Ham (Nghệ An) để tiêu thụ. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Ngày 22/12, thông tin từ Công an xã Mường Ham (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 60,3 gam heroin.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an xã Mường Ham phát hiện đối tượng Doãn Văn Hòa (SN 1969, trú tại bản Nật Trên, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) thường xuyên vận chuyển ma túy từ xã Hùng Chân đến địa bàn xã Mường Ham để tiêu thụ. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Đối tượng Doãn Văn Hòa cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước tình hình trên, với quyết tâm cao độ, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an xã Mường Ham đã đồng chủ trì với Công an xã Quỳ Hợp tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ.

Đến 20h, ngày 17/12, tại khu vực đồi keo thuộc địa phận bản Khì, xã Mường Ham (Nghệ An) tổ công tác bắt giữ đối tượng Doãn Văn Hòa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 200 viên MTTH (20,3 gam) và 60,3 gam Heroin.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.