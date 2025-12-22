Kiến nghị tăng mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ dân phố

Theo ý kiến cử tri, chế độ đãi ngộ, thu nhập và phụ cấp đối với lực lượng này còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm được giao.

Bộ Nội vụ đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến. Theo đó, cử tri kiến nghị quan tâm hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm.

Hiện nay, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi chế độ đãi ngộ, thu nhập và phụ cấp đối với lực lượng này còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm được giao.

Điều này gây khó khăn trong công tác thu hút, giữ chân người có năng lực, tâm huyết làm việc lâu dài tại cơ sở.

Cử tri đề nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, đảm bảo phù hợp với tính chất công việc và mức độ đóng góp thực tế, đồng thời sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp tổ chức, các hội quần chúng và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-TTg, Bộ Nội vụ được giao xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 7238/BNV-CQĐP đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đang khẩn trương triển khai tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trình Chính phủ xem xét, quyết định gắn với lộ trình kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước ngày 31/5/2026) theo đúng Kết luận số 163-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất các hội quần chúng (không phải là do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) ở địa phương, Nghị định số 126/2024/NĐ-CP đã có quy định về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể hội khi thay đổi địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, Nghị định số 129/2025/NĐ-CP cũng có quy định về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã.

Bộ Nội vụ đã kịp thời ban hành công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số nội dung liên quan đến sáp nhập các hội quần chúng (không phải hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) hoạt động phạm vi tỉnh, xã.

Theo đó, về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập, hợp nhất các hội quần chúng ở địa phương thực hiện theo quy định nêu trên và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Việc sáp nhập, hợp nhất các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương thực hiện theo Kết luận số 174 - KL/TW, Kết luận số 177- KL/TW và Kết luận số 178-KL/TW của Bộ Chính trị; văn bản số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; Hướng dẫn số 05/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh, xã.

Theo đó, các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh, xã báo cáo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để được hướng dẫn thực hiện sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp, tinh gọn theo chủ trương của Đảng và quy định nêu trên nhằm bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong tổ chức và hoạt động của các hội ở địa phương.