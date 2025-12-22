Hà Nội

Xã hội

Công an bắt giữ hai anh em ruột cùng nhau lừa đảo cho vay tiền online

Hai đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn cho vay tiền qua mạng, gây hại cho nhiều nạn nhân ở các địa phương trên cả nước.

Khánh Hoài

Ngày 22/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), hôm 19/12 đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với hai anh em ruột Đinh Văn Sơn (sinh năm 2003) và Đinh Thị Quỳnh (sinh năm 2004) cùng trú tại một căn hộ trên địa bàn xã Gia Lâm (TP Hà Nội), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức cho vay tiền qua mạng.

2-291.jpg
Đinh Văn Sơn tại cơ quan Công an.
cats-6670.jpg
Đinh Thị Quỳnh tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 10/11/2025, Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) chuyển đến, liên quan đến đơn trình báo của chị H.T.T (sinh năm 1980, trú tại phường Bắc Giang), về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 21 triệu đồng thông qua hình thức vay vốn online.

Chị T. cho biết có nhu cầu vay 100 triệu đồng để đầu tư làm ăn. Qua mạng xã hội, chị tiếp cận các bài quảng cáo cho vay tiền với nội dung lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thế chấp tài sản. Chị T. liên hệ theo số điện thoại trong bài viết và được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân để làm thủ tục giải ngân. Sau đó, các đối tượng liên tục viện dẫn nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị chuyển tiền “phí hồ sơ”, “phí bảo đảm khoản vay”, mỗi lần vài triệu đồng. Dù đã chuyển tiền nhiều lần, chị T. vẫn không được giải ngân và còn bị các đối tượng chặn liên lạc.

Quá trình điều tra, xác minh lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại đăng ký không chính chủ, tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng. Với ý chí quyết tâm cao, Công an phường đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến ngày 18/12/2025, Công an phường Bắc Giang đã xác định và làm rõ hai đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Đinh Văn Sơn và Đinh Thị Quỳnh.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do không có công việc ổn định, hai đối tượng dựng lên các trang, tài khoản mạng xã hội quảng cáo cho vay tiền, sử dụng hình ảnh và tên tuổi của một số người nổi tiếng nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu vay vốn, sau đó chiếm đoạt tiền thông qua các khoản phí tự đặt ra. Hai đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự, gây hại cho nhiều nạn nhân ở các địa phương trên cả nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người già thường tin vào mạng xã hội. (Nguồn: VTV).

