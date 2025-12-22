Hà Nội

Xã hội

Tạm giữ hình sự người người phụ nữ lấy đồ, hành hung nữ sinh ở Hà Nội

Thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin, rồi mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T.

Gia Đạt

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương Thị Nga (SN 1970; trú tại: phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

capture-7740.png
Đối tượng Phương Thị Nga.

Theo điều tra, khoảng 10h25' ngày 15/12/2025, Nga đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn. Lúc này, đối tượng phát hiện có một gói hàng để dưới gầm một chiếc xe máy điện. Quan sát xung quanh không có ai để ý, đối tượng liền lấy gói hàng rồi điều khiển xe bỏ đi. Lúc này chị T (SN 2006; chủ gói hàng) phát hiện gói hàng bị mất nên đã đuổi theo.

Khi đến ngách 1 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy. Lúc này, chị T đi xe máy đến xin lại, nhưng Nga không đồng ý, chửi bới và đánh chị T. Khi được mọi người can ngăn, Nga mới dừng lại. Tuy nhiên, thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ. Sau đó, đối tượng mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi có thêm sự can thiệp của người dân xung quanh.

Sau khi nắm bắt thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Cầu Giấy đã khẩn trương xác minh và triệu tập đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Nga đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 19/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ Phương Thị Nga về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Nga từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

