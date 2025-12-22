Hà Nội

Xã hội

Nữ quái bán ma tuý cho 'dân chơi' ở Quảng Trị ra đầu thú

Liên quan vụ sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà hàng King Club, Phan Công Hoài Giang đã đến cơ quan Công an đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hạo Nhiên

Ngày 22/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Phan Công Hoài Giang (SN 2001, trú thôn Lệ Kỳ 1, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) đến đầu thú theo Quyết định truy nã bị can số 7862/QĐTN-CSMT ban hành ngày 14/12/2025.

Trước đó, sáng 21/12, đối tượng Phan Công Hoài Giang đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để đầu thú. Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

dau-thu-1766385487.jpg
Đối tượng Phan Công Hoài Giang tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ điều tra, vào tối 7/9/2025 và rạng sáng 8/9/2025, Giang đã tham gia mua bán ma túy cho một số đối tượng tụ tập nghe nhạc, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hàng King Club Quảng Bình, địa chỉ số 87 Phạm Văn Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 280/QĐ-CSMT ngày 10/9/2025 để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
