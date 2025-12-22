Hà Nội

Xã hội

Người dân ở Bắc Ninh tự giác giao nộp súng đạn cho Công an

Công an xã Tân Dĩnh (Bắc Ninh) đã tiếp nhận 4 súng tự chế, 3 dao, kiếm và 65 viên đạn do người dân tự giác giao nộp.

Khánh Hoài

Ngày 22/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Tân Dĩnh (tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

cats-7672.jpg
Người dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí cho Công an xã Tân Dĩnh. (Ảnh:QP).

Người dân trên địa bàn xã Tân Dĩnh được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận 4 súng tự chế, 3 dao, kiếm và 65 viên đạn do người dân tự giác giao nộp.

Trong thời gian tới, Công an xã Tân Dĩnh tiếp tục kêu gọi nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng trái phép.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xử lý nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ. (Nguồn: Báo Bắc Ninh):

