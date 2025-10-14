Ngăn chặn vụ giả danh công an gọi điện đe dọa để lừa đảo 100 triệu đồng

Ngày 14/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại bằng hình thức giả danh cán bộ Công an gọi điện, gửi hình ảnh, đe dọa, yêu cầu người dân chuyển tiền “phục vụ điều tra”.

Trước đó, ngày 13/10, ông Ngô V.L (SN 1953, trú tại thôn Minh Tiến, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0382… tự xưng là “chú Anh, cán bộ Công an xã Kỳ Anh”. Người này thông báo rằng ông đang liên quan đến một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều người tham gia, trong đó ông L. có thực hiện giao dịch chuyển 58 triệu đồng liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, đối tượng còn cho biết, trong tài khoản ngân hàng của ông hiện có 6 tỷ đồng “liên quan đến đường dây ma túy” và hù dọa rằng cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ vụ án, chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố nếu ông không hợp tác.

Ông Ngô V.L trình báo sự việc cơ quan Công an.

Đến sáng 14/10, các đối tượng tiếp tục liên hệ qua Zalo, gửi cho ông L. hình ảnh và video một người mặc trang phục Công an đang “làm việc với hồ sơ vụ án liên quan đến ông”. Chúng còn gửi nhiều loại “văn bản”, “giấy tờ tố tụng” giả mạo nhằm củng cố niềm tin, đồng thời yêu cầu ông chuyển 100 triệu đồng để “không bị xử lý hình sự”.

Trong hai ngày liên tiếp, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin với lời lẽ đe dọa, yêu cầu ông L. nhanh chóng chuyển 20 triệu đồng “đặt cọc” nếu không muốn bị truy tố. Trước những lời đe dọa đó, ông L. vô cùng hoang mang, lo sợ, nên ông L. đã chủ động liên hệ trực tiếp với Công an xã Kỳ Anh để được xác minh và hướng dẫn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Kỳ Anh đã kịp thời tư vấn, trấn an tinh thần và hướng dẫn cụ thể cho ông L. Nhờ đó, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

