Nhà hàng ở Quảng Ninh mua bán trái phép động vật rừng

Nhà hàng Hồng Minh của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhật Minh có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép động vật rừng thông thường.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng công an vừa tiến hành kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật rừng, động vật hoang dã, tập trung tại các khu vực ven biển, khu du lịch, địa bàn dân cư và những nơi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Qua quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 10 vụ việc vi phạm, kịp thời tháo dỡ, thu giữ và tiêu hủy trên 19.600 mét lưới bẫy chim hoang dã, chim di cư, cùng nhiều tang vật như cọc tre, cọc gỗ, chim giả, loa dẫn dụ và các công cụ liên quan.

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và Hạt Kiểm lâm khu vực II tiến hành kiểm tra Nhà hàng Hồng Minh của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhật Minh, tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện tàng trữ, mua bán trái phép động vật rừng thông thường, gồm 13 cá thể chim Le le và 45 cá thể chim Cu gáy, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân tuyệt đối không săn bắt, mua bán, tàng trữ, tiêu thụ động vật rừng; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.