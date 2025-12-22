Hà Nội

Xã hội

Nhà hàng ở Quảng Ninh mua bán trái phép động vật rừng

Nhà hàng Hồng Minh của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhật Minh có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép động vật rừng thông thường.

Thiên Tuấn

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng công an vừa tiến hành kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật rừng, động vật hoang dã, tập trung tại các khu vực ven biển, khu du lịch, địa bàn dân cư và những nơi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Qua quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 10 vụ việc vi phạm, kịp thời tháo dỡ, thu giữ và tiêu hủy trên 19.600 mét lưới bẫy chim hoang dã, chim di cư, cùng nhiều tang vật như cọc tre, cọc gỗ, chim giả, loa dẫn dụ và các công cụ liên quan.

anh-chup-man-hinh-2025-12-22-luc-081106.png

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và Hạt Kiểm lâm khu vực II tiến hành kiểm tra Nhà hàng Hồng Minh của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhật Minh, tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện tàng trữ, mua bán trái phép động vật rừng thông thường, gồm 13 cá thể chim Le le và 45 cá thể chim Cu gáy, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân tuyệt đối không săn bắt, mua bán, tàng trữ, tiêu thụ động vật rừng; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt cá thể voọc đen Hà Tĩnh tấn công người ở Quảng Trị

Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, người dân thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) đã đặt bẫy, bắt giữ con voọc đen và giao nộp cho chính quyền địa phương.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Quảng Trạch tiếp nhận một con voọc đen Hà Tĩnh do anh Lê Xuân Quân, trú thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn giao nộp.

Được biết, voọc đen Hà Tĩnh (tên khoa học Trachypithecus hatinhensis) nặng khoảng 5 kg có thể trạng ổn định. Con voọc này sinh sống hoang dã tại khu vực lèn đá, thường xuyên di chuyển xuống tìm kiếm thức ăn tại khu dân cư và tấn công người.

Không dừng xe đo nồng độ cồn, tài xế tông bị thương 2 CSGT ở Quảng Ninh

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện lao thẳng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy làm 2 cán bộ CSGT bị thương.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

capture-3070.png
Đối tượng Trần Xuân Vinh tại Cơ quan Công an.
Nhấn nút khởi công, khánh thành các siêu dự án tại Quảng Ninh

Tại Quảng Ninh, 31 dự án, công trình được chính quyền và chủ đầu tư đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư 390.800 tỷ đồng.

Sáng 19/12, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các chủ đầu tư đã tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

CÁC DỰ ÁN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN XANH, BỀN VỮNG VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

