Xã hội

Tử hình kẻ sát nhân phân xác vợ rồi vứt xuống biển ở Đà Nẵng

Trần Bảo Uyên bị tuyên án tử hình sau vụ giết người tàn bạo, phân thi thể vợ rồi phi tang tại biển, gây chấn động dư luận Đà Nẵng.

Theo Thanh Nhật/ Báo Pháp luật TP HCM

Ngày 22/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Trần Bảo Uyên (63 tuổi) về tội giết người.

Bị cáo Trần Bảo Uyên tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, sáng 6/2/2025, sau khi chở con đi học quay về nhà, Uyên đi mua đồ ăn sáng cho gia đình và người làm. Sau đó, con riêng của vợ và người làm thuê rời khỏi nhà.

Lúc này, Uyên ở nhà cùng bà NTTTr (41 tuổi, vợ Uyên), con riêng của vợ và mẹ ruột của bị cáo bị liệt.

Khoảng 8h40, giữa Uyên và vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Uyên dùng tay đánh vào đầu, xô vợ ngã xuống sàn nhà bếp. Đầu bà Tr chạm vào góc cạnh của mặt bàn nên bị thương, chảy nhiều máu, cơ thể co giật.

Khi vợ bị thương nặng rên la, Uyên không có động thái cứu mà nhẫn tâm cầm chày bằng gỗ đánh nhiều cái vào người khiến nạn nhân tử vong.

Uyên biết vợ đã chết nên kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh phân xác. Sau đó, Uyên chở các phần thi thể nạn nhân bằng xe máy giấu ở bụi cây gần khu vực Cồn Ma (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đến chiều cùng ngày, Uyên mang các phần thi thể bỏ lên thuyền rồi chở ra biển Tiên Sa vứt.

Ngày 6/2, một phần thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển Núi Thành. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) điều tra, xác định phần thi thể này là của bà Tr.

Đến ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận tin báo phát hiện một phần thi thể đang phân huỷ trôi vào bờ biển, xác định là của bà Tr nên chuyển Công an tỉnh Quảng Nam cũ giải quyết.

