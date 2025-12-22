Hà Nội

Xã hội

Người đàn ông tại Quảng Ngãi hành hung trẻ vị thành niên gây phẫn nộ

Lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, mời đối tượng làm việc để điều tra, làm rõ.

Tuệ Minh

Ngày 22/12/2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin việc một người đàn ông có tên B.V.Đ dùng hung khí và tay chân gây thương tích cho một nhóm trẻ vị thành niên.

hanh-hung.png
Hình ảnh về thương tích của các cháu nhỏ bị hành hung đăng tải trên mạng xã hội.

"Hành vi trên khiến các cháu nhỏ phải đi khám, điều trị y tế". - Thông tin từ bài đăng cho biết.

Theo video do camera an ninh ghi lại, vụ việc diễn ra lúc 13h30 phút ngày 21/12, trên đường Triệu Quang Phục (khu đô thị Ngọc Bảo Viên) thuộc phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên nhân sự việc được tài khoản này cho biết: "Các cháu đang câu cá tại hồ, ông Bùi Văn Điệp khẳng định hồ công cộng Ngọc Bảo Viên này là của ông ta, nên ông có quyền".

Thân nhân các em nhỏ cho biết đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng mong sớm được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

hanh-hung.jpg
Người đàn ông dùng cây liên tục hành hung 3 cháu bé khiến cộng đồng bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch phường Cẩm Thành Nguyễn Văn Hưng cho biết, có nhận được đoạn clip phản ánh từ người dân và đã chỉ đạo cơ cơ quan chức năng xác minh.

"Hiện tại phường chưa nhận được đơn tố giác. Tuy nhiên, có người dân gửi video trực tiếp nên đã chuyển Công an phường xác minh. Hiện tại cơ quan chức năng đang xác định đối tượng để mời làm việc, điều tra làm rõ và sẽ thông tin khi có kết quả cụ thể." - ông Hưng nói.

Người đàn ông hành hung nhóm trẻ vị thành niên tại Quảng Ngãi.
