Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

'Thủ phạm' âm thầm dẫn tới ung thư vòm họng

Việc hiểu đúng và nhận diện sớm những tác nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa căn bệnh này.

Theo Kỳ Duyên/ Znews

Ung thư vòm họng là bệnh lý ác tính khởi phát ở vùng vòm họng, thường tiến triển âm thầm và khó nhận biết ở giai đoạn sớm. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi và thường chỉ được chú ý khi các triệu chứng đã rõ ràng.

Ung thư vòm họng thường khó được nhận biết ở giai đoạn đầu. Ảnh: Shutterstock.
Ung thư vòm họng thường khó được nhận biết ở giai đoạn đầu. Ảnh: Shutterstock.

Vì vậy, việc hiểu đúng và nhận diện sớm những tác nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa căn bệnh này.

Môi trường làm việc

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, một số môi trường làm việc được ghi nhận có liên quan đến ung thư vòm họng. Những người thường xuyên tiếp xúc với bụi gỗ, như trong ngành mộc, sản xuất đồ nội thất hoặc xây dựng, có nguy cơ cao hơn.

Bụi gỗ có thể lắng đọng ở đường hô hấp trên, gây kích ứng và viêm kéo dài, tạo nền cho các biến đổi bất thường của tế bào. Formaldehyde, một hóa chất được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp, cũng được xem là yếu tố làm tăng nhẹ nguy cơ ung thư vòm họng.

Virus EBV

EBV là loại virus rất phổ biến, phần lớn mọi người đều từng nhiễm trong đời mà không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ. Tuy nhiên, virus này lại có mối liên hệ chặt chẽ với ung thư vòm họng. Tại Anh, khoảng 80% các trường hợp ung thư vòm họng được phát hiện có liên quan đến EBV.

EBV có thể gây ra những thay đổi ở mức độ di truyền và điều hòa tế bào, khiến tế bào dễ chuyển sang trạng thái ung thư trong tương lai. DNA của virus này thường được tìm thấy trong tế bào ung thư vòm họng và cả trong các tổn thương tiền ung thư.

Yếu tố di truyền

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Thế giới, nguy cơ ung thư vòm họng cao hơn ở những người có người thân từng mắc bệnh. Điều này có thể liên quan đến yếu tố di truyền, nhưng cũng có thể phản ánh môi trường và thói quen sống chung trong gia đình, chẳng hạn chế độ ăn, hút thuốc thụ động hoặc điều kiện sinh hoạt.

Một số nghiên cứu còn cho thấy những khác biệt di truyền liên quan đến đáp ứng miễn dịch có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể kiểm soát virus EBV, từ đó tác động đến nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Hút thuốc

Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quen thuộc của nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư vòm họng. Theo các thống kê tại Anh, khoảng một phần tư số ca ung thư vòm họng có liên quan đến hút thuốc. Nguy cơ tăng lên theo số lượng và thời gian hút thuốc. Khói thuốc chứa nhiều chất độc có thể gây viêm và tổn thương mạn tính lớp niêm mạc đường hô hấp trên.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho rằng hút thuốc có thể làm tái hoạt động virus Epstein-Barr (EBV) trong cơ thể, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các biến đổi bất thường của tế bào vòm họng. Tin tích cực là nguy cơ ung thư có thể giảm dần theo thời gian sau khi bỏ thuốc.

Ăn cá ướp muối thường xuyên

Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất khi nói về ung thư vòm họng là thói quen ăn cá ướp muối. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp loại thực phẩm này vào nhóm nguyên nhân gây ung thư vòm họng, và Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng khẳng định đây là yếu tố nguy cơ có bằng chứng mạnh.

Quá trình ướp muối và bảo quản lâu ngày khiến cá chứa nhiều nitrate và nitrite. Khi vào cơ thể, các chất này có thể chuyển hóa thành nitrosamine - nhóm hợp chất được xem là có khả năng gây ung thư nếu phơi nhiễm ở mức cao và kéo dài. Điều đáng lưu ý là nguy cơ không đến từ một vài bữa ăn, mà từ việc sử dụng thường xuyên trong nhiều năm, thậm chí bắt đầu từ khi còn nhỏ.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/5-thu-pham-am-tham-dan-toi-ung-thu-vom-hong-post1612012.html
#ung thư vòm họng #virus EBV #môi trường #hút thuốc #ăn cá muối

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bác sĩ cảnh báo ung thư dương vật ở người trẻ

Ung thư dương vật đang ngày càng trẻ hóa, ảnh hưởng đến nam giới 20-30 tuổi. Phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả và bảo tồn chức năng sinh lý.

Khi nhắc tới các bệnh lý có xu hướng trẻ hóa, nhiều người thường nghĩ ngay đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay đái tháo đường. Ít ai ngờ rằng, trong vài năm gần đây, ung thư dương vật - căn bệnh vốn được xem là của người lớn tuổi - lại xuất hiện ngày càng nhiều ở nam giới trẻ.

Theo VTV, trong những năm gần đây, các bác sĩ chuyên ngành nam học ghi nhận xu hướng ung thư dương vật ngày càng trẻ hóa, với nhiều ca bệnh xuất hiện ở nam giới từ 20-30 tuổi, gây lo ngại về nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe sinh dục của người trẻ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp

Các bác sĩ đã loại bỏ khối u an toàn, giúp duy trì chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp.

Theo VTV, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp, bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

BSCKII Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ Ngoại - KHHGĐ cho biết, đây là ca bệnh đòi hỏi chuyên môn sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công của ca mổ đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nằm ngủ mê man đi khám phát hiện u ở não do ung thư di căn

Khi các triệu chứng xuất hiện, thường bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối u lan rộng, xâm lấn hệ thống hạch bạch huyết và hệ thống mạch máu.

Bà Hoa (62 tuổi) hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu, tê yếu, nằm ngủ mê man 6 tiếng thì khỏe lại, người nhà nghĩ đột quỵ nên đưa bà đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BSCKII Nguyễn Trần Anh Thư, khoa Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu, cho biết kết quả chụp MRI sọ não ghi nhận bà Hoa có khối u lớn 2,5 cm ở vùng trán - đỉnh bên phải gây phù não lan rộng và chèn ép sừng trán não thất phải.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới