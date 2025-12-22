Bắt giữ 2 tàu cá chở 47.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Đà Nẵng

Lượng chức năng vừa bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển 47.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Đà Nẵng.

Ngày 22/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển 47.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Đà Nẵng.

Bắt giữ 2 tàu cá chở 47.000 lít dầu DO trái phép.

Cụ thể, vào lúc 22h15 ngày 21/12, trên vùng biển Đà Nẵng, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển Việt Nam và Thủy đoàn giao thông đường thủy số I Cục Cảnh sát giao thông phát hiện, kiểm tra tàu cá BV 92232 TS và tàu cá BV 5594 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, tàu cá BV 92232 TS do ông Phan Thanh Trường (SN 1991, trú tại Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. Tàu cá BV 5594 TS cũng do ông Phan Thanh Trường làm chủ tàu (không có thuyền trưởng), trên tàu có 3 thuyền viên.

47.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến hai tàu cá; thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu không hoạt động; toàn bộ thuyền viên không xuất trình được chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn theo quy định.

Trên hai tàu có nhiều phuy nhựa màu xanh và các téc chứa chất lỏng - theo khai báo là khoảng 47.000 lít dầu DO - không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (trong đó tàu BV 92232 TS chở 30.000 lít, tàu BV 5594 TS chở 17.000 lít).

Lực lượng chức năng kiểm tra và làm việc với tàu cá vi phạm.



Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.