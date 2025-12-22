Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ 2 tàu cá chở 47.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Đà Nẵng

Lượng chức năng vừa bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển 47.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Đà Nẵng.

Thanh Hà

Ngày 22/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển 47.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Đà Nẵng.

1-4-1.jpg
Bắt giữ 2 tàu cá chở 47.000 lít dầu DO trái phép.

Cụ thể, vào lúc 22h15 ngày 21/12, trên vùng biển Đà Nẵng, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển Việt Nam và Thủy đoàn giao thông đường thủy số I Cục Cảnh sát giao thông phát hiện, kiểm tra tàu cá BV 92232 TS và tàu cá BV 5594 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, tàu cá BV 92232 TS do ông Phan Thanh Trường (SN 1991, trú tại Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. Tàu cá BV 5594 TS cũng do ông Phan Thanh Trường làm chủ tàu (không có thuyền trưởng), trên tàu có 3 thuyền viên.

3-4-1.jpg
47.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến hai tàu cá; thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu không hoạt động; toàn bộ thuyền viên không xuất trình được chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn theo quy định.

Trên hai tàu có nhiều phuy nhựa màu xanh và các téc chứa chất lỏng - theo khai báo là khoảng 47.000 lít dầu DO - không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (trong đó tàu BV 92232 TS chở 30.000 lít, tàu BV 5594 TS chở 17.000 lít).

4-5-1.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra và làm việc với tàu cá vi phạm.

Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

#Đà Nẵng #tàu cá #vận chuyển #dầu DO #vùng biển #hợp pháp

Bài liên quan

Xã hội

Bàn giao 52 thuyền viên tàu cá Đà Nẵng bị chìm đến đảo Song Tử Tây an toàn

Công tác bàn giao 52 thuyền viên bị nạn cho lực lượng chức năng trên đảo Song Tử Tây thuộc Quân chủng Hải quân được thực hiện đầy đủ, an toàn.

Ngày 19/12, Tàu Cảnh sát biển 364 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bàn giao an toàn 52 thuyền viên tàu cá Đà Nẵng bị chìm khi đang hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa cho lực lượng chức năng.

Theo đó, lúc 7h ngày 19/12, tàu 364 bắt đầu chuyển toàn bộ 52 thuyền viên vào đảo Song Tử Tây; đến 8h15 cùng ngày, việc đưa người lên đảo được hoàn tất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Xem chi tiết

Xã hội

Tàu cá bất ngờ bốc cháy rồi chìm, 55 thuyền viên phải nhảy xuống biển

Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng hoạt động trên biển thì bất ngờ bốc cháy, 55 thuyền viên trên tàu phải nhảy xuống biển, rất may được các tàu cá khác cứu hộ kịp thời.

Trưa 17/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng xác nhận, khoảng 1h cùng ngày, tàu cá QNa 91917-TS đang hoạt động tại vị trí cách Đông Đông Bắc đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý thì bất ngờ bốc cháy và bị chìm. Toàn bộ 55 thuyền viên đã nhảy xuống biển.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã huy động các tàu cá hoạt động trong khu vực tham gia ứng cứu.

Xem chi tiết

Xã hội

Đang neo đậu trên sông, tàu cá của ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị chìm

Vụ chìm tàu khiến gia đình ông Hoàng Anh Tý (tỉnh Quảng Trị) bị thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Ngày 7/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, một chiếc tàu cá khi đang neo đậu ở khu vực sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới thì bất ngờ bị chìm, chưa rõ nguyên nhân.

z7300752474267-f9099840380381e5b2af3a7df797bb9d-20251207092133.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trung Đức
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới