Khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do methanol

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra nguồn gốc rượu nghi gây ngộ độc, tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được Báo cáo số 592/BC-SYT ngày 19/12/2025 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu xảy ra tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo, sau bữa ăn tại gia đình ông Cà Ngọc Chung, nhiều người xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở và đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, 1 trường hợp đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi liên quan đến ngộ độc methanol trong rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp sau: Chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu, điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh; phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc rượu nghi ngờ gây ngộ độc, dừng ngay việc lưu thông sản phẩm liên quan; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật (nếu có); tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.

Nhận biết sớm trường hợp ngộ độc methanol có thể ngừa được những ca tử vong thương tâm. Ảnh minh họa/Internet

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn; chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công; ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác đưa ra lưu thông trên thị trường, nhằm phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sở Y tế thành phố Hải Phòng được đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại: chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol

Methanol, còn được gọi là cồn công nghiệp, là một hợp chất hóa học dạng rượu, chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp như dung môi, chất tẩy sơn, và chất chống đông. Tuy nhiên, methanol rất độc đối với cơ thể con người và không được phép sử dụng trong thực phẩm, đặc biệt là như một chất thay thế cho ethanol (rượu uống).

  • Triệu chứng ban đầu giống như say rượu: Không kiểm soát được cảm xúc, hành vi, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững.
  • Triệu chứng nặng hơn: Buồn nôn, nôn ói, đau bụng, mờ mắt, thở nhanh, lơ mơ, chậm chạp, co giật, mê sảng...
  • Triệu chứng cực nặng: Mù mắt, hôn mê, suy thở, tụt huyết áp nặng, ngưng tim và có thể dẫn đến tử vong do ngộ độc rượu nếu không được cấp cứu kịp thời.
Hàng chục người ở TP HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

Hàng chục người gặp triệu chứng nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại quán N.H ở TP HCM, bệnh viện đang điều trị và lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị cho khoảng 42 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì.

Trong đó, Khoa Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 15 bệnh nhân, số bệnh nhân còn lại nằm tại các Khoa Nội và Nhi với cùng tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy.

Vụ 41 học sinh bị ngộ độc, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường

Sau khi có kết luận vụ 41 em học sinh bị ngộ độc, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Thủy.

Ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân cho biết, đơn vị đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng là bà Đỗ Thị Hồng Huế ngay sau khi có kết luận vụ việc 41 học sinh ngộ độc.

Theo đó, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.

105 người nhập viện sau khi ăn bánh mì thương hiệu Hồng Vân tại Quảng Ngãi

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Quảng Ngãi liên quan đến bánh mì Hồng Vân khiến 105 người phải nhập viện, ngành y tế khẩn trương xử lý.

Chiều 14/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo chính thức về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn bánh mì mang thương hiệu Hồng Vân.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, theo thống kê mới nhất, đến tối 14/12 có tổng cộng 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện (trong đó có 73 bệnh nhân đang nằm viện, 32 bệnh nhân đã được cho về).

