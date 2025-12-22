Khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do methanol

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được Báo cáo số 592/BC-SYT ngày 19/12/2025 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu xảy ra tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo, sau bữa ăn tại gia đình ông Cà Ngọc Chung, nhiều người xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở và đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, 1 trường hợp đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi liên quan đến ngộ độc methanol trong rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp sau: Chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu, điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh; phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc rượu nghi ngờ gây ngộ độc, dừng ngay việc lưu thông sản phẩm liên quan; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật (nếu có); tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.

Nhận biết sớm trường hợp ngộ độc methanol có thể ngừa được những ca tử vong thương tâm. Ảnh minh họa/Internet

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn; chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công; ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác đưa ra lưu thông trên thị trường, nhằm phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sở Y tế thành phố Hải Phòng được đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại: chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.