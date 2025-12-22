Hà Nội

Xã hội

2 người tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên QL5 qua Hải Phòng

Vụ tai nạn liên hoàn trên QL5, đoạn qua KCN Đại An, phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) chiều 22/12 khiến 2 người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/12, tại Km 46+500 quốc lộ 5, hướng Hà Nội đi Hải Phòng, đoạn qua địa phận phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ô tô, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương, 7 phương tiện hư hỏng.

6555444.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-132.14 kéo theo rơ moóc 15R-024.15 do anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, trú tại Thượng Đỗ, Lai Khê) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng đã đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Khải, trú tại xã Hà Bắc điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe 14C-225.84 bị đẩy va chạm tiếp vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 34A-977.67 do anh Trương Mạnh Quyên (SN 1990, trú tại phường Chu Văn An) điều khiển. Trên xe này có anh Lưu Công Bắc, trú tại xã Hà Tây. Sau va chạm, anh Trương Mạnh Quyên bị thương, anh Lưu Công Bắc tử vong trong cabin.

Xe 34A-977.67 tiếp tục bị đẩy đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 15H-142.16. Thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe điều khiển phương tiện này chưa xác định được danh tính và đã tử vong trong cabin tại hiện trường.

443333.jpg

Tiếp đó, xe 15H-142.16 tiếp tục va chạm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 15H-228.42 kéo theo rơ moóc 15RM-025.14 do anh Phạm Ngọc Tuân (SN 1990, trú tại Lương Xá Bắc, Phú Thái) điều khiển. Xe này tiếp tục bị đẩy va chạm với phía sau xe ô tô biển kiểm soát 34A-719.73 do anh Lê Minh Đức, SN 1985 điều khiển, rồi đâm tiếp vào xe ô tô biển kiểm soát 15C-199.20 kéo theo rơ moóc 15R-088.00 do anh Lương Hữu Việt (SN 1990, trú tại xã Phú Thái, Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương và 7 phương tiện bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng làm QL5 đoạn qua khu vực trên bị ùn tắc kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

