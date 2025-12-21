2 dấu hiệu đi bộ cảnh báo nguy cơ suy thận

Đi bộ mệt mỏi, phù chân là những dấu hiệu sớm của suy thận. Nhận biết và khám sớm để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Các chuyên gia cho biết, khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải chất thải, nước dư thừa và điều hòa điện giải của cơ thể bị rối loạn. Những thay đổi này không chỉ tác động đến chuyển hóa và huyết áp mà còn ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, cơ - xương - khớp, từ đó làm thay đổi cảm giác và dáng đi khi di chuyển. Trong đó, có hai dấu hiệu đáng đặc biệt lưu tâm:

Bước đi nặng nề, nhanh mệt

Ở trạng thái bình thường, việc đi bộ mang lại cảm giác tương đối nhẹ nhàng, có nhịp điệu. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, khi thận bắt đầu suy yếu, nhiều người cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, chỉ một quãng ngắn cũng mệt mỏi bất thường, thậm chí hụt hơi.

Bất ổn khi đi lại có thể cảnh báo nhiều bệnh. Ảnh minh họa: Fitpaa

Cảm giác mệt này không đơn thuần là đau mỏi cơ bắp sau vận động mà là sự suy nhược toàn thân, như thể năng lượng bị rút cạn. Tình trạng này thường đi kèm với cảm giác uể oải kéo dài, giảm tập trung, suy giảm trí nhớ - những biểu hiện gián tiếp cho thấy cơ thể chịu ảnh hưởng của rối loạn chuyển hóa do chức năng thận suy giảm.

Nguyên nhân là khi thận hoạt động kém, các chất thải và nước dư thừa tích tụ trong cơ thể, điện giải mất cân bằng, huyết áp dao động. Những rối loạn đó làm gia tăng gánh nặng cho tim, khiến tuần hoàn máu và việc cung cấp oxy cho cơ bắp không còn hiệu quả. Trong khi đó, đi bộ là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp của tim, phổi và hệ cơ. Khi hệ tuần hoàn bị ảnh hưởng, cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi đi lại là điều khó tránh khỏi.

Phù chân gây khó khăn khi đi

Theo Aboluowang, bên cạnh cảm giác mệt và nặng bước, phù chân là một dấu hiệu sớm khác thường gặp ở người suy thận. Khi thận không còn khả năng đào thải hiệu quả lượng nước dư thừa, dịch sẽ tích tụ trong cơ thể, đặc biệt ở các chi dưới do tác động của trọng lực.

Người bệnh có thể nhận thấy bàn chân, mắt cá hoặc bắp chân sưng to hơn bình thường, cảm giác căng tức, khó chịu khi đi lại. Tình trạng phù thường rõ hơn vào buổi chiều tối hoặc sau khi đứng, ngồi lâu và có thể giảm khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân là suy thận, phù có xu hướng tái diễn và nặng dần theo thời gian.

Ngoài việc ứ nước, bệnh thận còn có thể gây mất protein qua nước tiểu. Protein giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu của máu. Khi lượng protein giảm, nước dễ thoát ra khỏi lòng mạch và thấm vào mô kẽ, khiến tình trạng phù trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt ở vùng chân.

Cảnh giác từ những thay đổi nhỏ

Những biểu hiện như bước đi nặng nề, nhanh mệt hoặc phù chân không phải lúc nào cũng do suy thận nhưng đây là các dấu hiệu không nên xem nhẹ, nhất là khi xuất hiện kéo dài hoặc đi kèm với các triệu chứng toàn thân khác. Việc đi khám sớm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện và can thiệp kịp thời.

Song song với đó, duy trì lối sống lành mạnh cũng góp phần bảo vệ thận: ăn uống cân bằng, hạn chế muối và rượu bia, vận động phù hợp với thể trạng, không hút thuốc, tránh lạm dụng thuốc và khám sức khỏe định kỳ.