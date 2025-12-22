Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại Nghệ An

Cơ quan Công an vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thắng khi đang lẩn trốn tại xóm Cốc Chét, xã Tam Hợp (Nghệ An).

Thanh Hà

Ngày 22/12, thông tin từ Công an xã Tam Hợp (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đức Thắng (SN 1998, trú tại xóm Minh Long, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An).

images2072917-832e1675-1ddb-44c2-8dfc-f98b66dfdcbb.jpg
Đối tượng Nguyễn Đức Thắng tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào ngày 19/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (trước đây) ra quyết định truy nã với đối tượng Nguyễn Đức Thắng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Qua nắm tình hình, Công an xã Tam Hợp xác định được đối tượng đang bí mật trở về địa phương, trên cơ sở đó, ngày 19/12/2025, Công an xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại xóm Cốc Chét, xã Tam Hợp, Nghệ An.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, sau khi gây án đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Hiện, cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

