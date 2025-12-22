Hà Nội

Sống Khỏe

Hàng chục người ở TP HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

Hàng chục người gặp triệu chứng nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại quán N.H ở TP HCM, bệnh viện đang điều trị và lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Bình Nguyên

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị cho khoảng 42 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì.

Trong đó, Khoa Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 15 bệnh nhân, số bệnh nhân còn lại nằm tại các Khoa Nội và Nhi với cùng tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy.

Những bệnh nhân này nhập viện bắt đầu từ ngày 19/12 cho đến nay. Họ cho biết đều ăn bánh mì tại tiệm N.H. trên địa bàn phường Phú Mỹ (TP HCM) trước khi xuất hiện triệu chứng.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh danviet.vn

Đang nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, ông N.V.B. (57 tuổi, trú phường Phú Mỹ) cho biết, sáng 19/12 ông đến tiệm bánh mì N.H. để mua 2 ổ bánh mì thập cẩm, sau đó về nhà cùng ăn với vợ.

Đến 10h cùng ngày, hai vợ chồng ông xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội và bị tiêu chảy. Sau đó, cả hai được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ảnh minh họa/Internet

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, hiện một số trường hợp bị nhẹ đã ổn định sức khỏe và xuất viện còn những bệnh nhân có dấu hiệu nặng đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Bệnh viện cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có các trường hợp liên quan đến bánh mì. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thực phẩm bị nhiễm khuẩn, khâu bảo quản không bảo đảm hoặc quá trình chế biến mất vệ sinh, cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm vẫn là thách thức lớn và đáng lo ngại.

Theo chuyên gia an toàn thực phẩm, để hạn chế rủi ro ngộ độc khi ăn bánh mì, người dân cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn thực phẩm như nên mua bánh mì ở cửa hàng, tiệm bánh có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong chế biến và bảo quản. Nếu thấy bánh mì, pate, thịt nguội hoặc chà bông nếu có mùi lạ, chua, vị khác thường hoặc đổi màu thì tuyệt đối không sử dụng. Không ăn bánh mì qua đêm hoặc hâm lại...

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, tiêu chảy, nôn ói, đau bụng…, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và kiểm tra kịp thời.

