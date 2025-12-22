'Bà trùm' đường dây mua bán hóa đơn khoáng sản trái phép 'sa lưới'

Nguyễn Tường Thi - kẻ cầm đầu trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn với số tiền lên tới 90 tỷ đồng vừa bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn.

Ngày 22/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38/QĐ-CSKT, ngày 6/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung xác minh, điều tra nghi vấn hoạt động mua bán hóa đơn của các công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng công trình.

Nguyễn Tường Thi tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, cơ quan điều tra thấy nổi lên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn GTGT với số tiền trước thuế hơn 80 tỷ đồng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng đấu tranh.

Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Tường Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ban hành Quyết định truy tìm đối tượng trên cả nước.

Ngày 19/12, lực lượng Công an xác định đối tượng Thi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Một tổ công tác được cử đi xác minh, truy vết, nhưng khi đến nơi, đối tượng đã bỏ trốn. Tổ công tác tiếp tục rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng đang trên đường trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Ngãi, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải đối tượng Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Qua điều tra, xác định Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn GTGT với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi toàn quốc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.