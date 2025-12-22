Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

'Bà trùm' đường dây mua bán hóa đơn khoáng sản trái phép 'sa lưới'

Nguyễn Tường Thi - kẻ cầm đầu trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn với số tiền lên tới 90 tỷ đồng vừa bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn.

Thanh Hà

Ngày 22/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38/QĐ-CSKT, ngày 6/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung xác minh, điều tra nghi vấn hoạt động mua bán hóa đơn của các công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng công trình.

edit-60376415112710461050564048317948532266179883n-1766404866923166080789.jpg
Nguyễn Tường Thi tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, cơ quan điều tra thấy nổi lên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn GTGT với số tiền trước thuế hơn 80 tỷ đồng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng đấu tranh.

Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Tường Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ban hành Quyết định truy tìm đối tượng trên cả nước.

Ngày 19/12, lực lượng Công an xác định đối tượng Thi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Một tổ công tác được cử đi xác minh, truy vết, nhưng khi đến nơi, đối tượng đã bỏ trốn. Tổ công tác tiếp tục rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng đang trên đường trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Ngãi, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải đối tượng Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Qua điều tra, xác định Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn GTGT với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi toàn quốc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

#Công an #Đà Nẵng #cầm đầu #mua bán #hóa đơn #khoáng sản

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn ở Nghệ An

Mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng, 6 bị can ở Nghệ An bị khởi tố.

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản (sỏi), do Vũ Sơn (SN 1979, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc có biểu hiện bất minh liên quan đến việc thu mua khoáng sản (sỏi) không có hóa đơn, nguồn gốc của các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xem chi tiết

Xã hội

Xét xử cựu cán bộ thuế 'bảo kê' đường dây mua bán hóa đơn khống 6.700 tỷ

Cựu cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng để "bảo kê" 41 "công ty ma" mua bán hóa đơn khống lên tới 6.700 tỷ đồng.

Ngày 25/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn TPHCM.

Trong số đó: Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu cán bộ thuế) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Hoàng Phi (35 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Đưa hối lộ”; Lê Thế Diện bị xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Nhận hối lộ”.

Xem chi tiết

Xã hội

Bị phạt 12 tháng tù vì mua bán trái phép hóa đơn

Để cân đối hoá đơn đã bán ra khi kê khai báo cáo thuế cho công ty, N. mua 37 hoá đơn của các doanh nghiệp khác nhau.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo N.T.H.N (TP HCM) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2023, N. thành lập và điều hành hoạt động Công ty TNHH Đầu tư sản xuất dịch vụ Kiên Long, có trụ sở đăng ký tại phường Bình Trị Đông kinh doanh thiết bị tin học, viễn thông. Quá trình điều hành hoạt động của công ty, N. đã xuất bán một số hoá đơn cho các cá nhân, doanh nghiệp, trong đó xác định được Nhơn xuất bán 5 hoá đơn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT và 2 hoá đơn cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Việt Phúc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới