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Miss Global Business Elite 2026 dành cho thí sinh 20-55 tuổi

Miss Global Business Elite 2026 dành cho nữ doanh nhân từ 20-55 tuổi và dự kiến có đại diện từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)

Ban tổ chức Miss Global Business Elite 2026 - Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026 vừa cho biết, chủ đề cuộc thi năm nay là "Kết nối Sắc đẹp - Lãnh đạo - Doanh nghiệp - Nhân văn".

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026 dành cho nữ doanh nhân, nhà quản lý, người sáng lập thương hiệu hoặc phụ nữ yêu thích lĩnh vực kinh doanh trong độ tuổi từ 20 đến 55.

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Ông Vũ Đình Thao - Trưởng ban tổ chức phát biểu tại họp báo.

Ban tổ chức cho biết, thí sinh đến từ Việt Nam và Trung Quốc sẽ chiếm số lượng chủ yếu. Bên cạnh đó, đơn vị này đang làm việc với các đối tác để mời đại diện từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Nga, Kazakhstan, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau vòng tuyển chọn tại từng quốc gia, các thí sinh đủ điều kiện sẽ tham dự vòng chung kết quốc tế tại Trung Quốc.

Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi gồm trang phục dân tộc, thời trang doanh nhân, dạ hội, ứng xử và thuyết trình về dự án cộng đồng. Ban giám khảo sẽ chọn Top 12 trước khi trao các danh hiệu chính.

Theo ban tổ chức, ngoài danh hiệu hoa hậu và các á hậu, cuộc thi còn có danh hiệu Hoa hậu Đại sứ cùng một số giải thưởng phụ. Tổng giá trị giải thưởng được công bố hơn 2 tỷ đồng.

Hội đồng giám khảo do NSND Vũ Ngoạn Hợp làm trưởng ban. Các thành viên gồm NSND Nguyễn Hải, TS Trần Thị Bạch Dương, Đại sứ Vũ Quang Minh, NSND Việt Hương cùng đại diện giới doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

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Thành viên ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 20-24/8, đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 23/8 tại thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

#Miss Global Business Elite #doanh nhân #chung kết #nữ doanh nhân #giải thưởng

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