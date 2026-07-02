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Giải trí - Giới trẻ

Hoa hậu Thanh Thủy nấu ăn, trao quà cho trẻ em vùng cao

Hoa hậu Thanh Thủy chọn đón tuổi 24 bằng chuyến thiện nguyện tại Lâm Đồng, tự tay nấu ăn, làm đá bào và mang niềm vui đến trẻ em vùng cao.

Thu Cúc (Ảnh: Sen Vàng)

Mới đây, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy thực hiện chương trình thiện nguyện "Thương em vùng cao" tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng "Dự án Cho Em". Trong khuôn khổ chương trình, 50 em nhỏ tham gia các hoạt động vui chơi, nhận quà và dùng bữa trưa do các tình nguyện viên chuẩn bị.

Có mặt từ sớm, Thanh Thủy trò chuyện, chơi cùng các em nhỏ và tham gia nhiều hoạt động của chương trình. Cô cũng lần đầu tự tay làm đá bào phục vụ các em. Dù còn khá lúng túng, người đẹp vẫn kiên nhẫn chuẩn bị từng phần, trong khi các em nhỏ xếp hàng chờ đến lượt.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn sơ chế nguyên liệu, nấu bữa trưa cho các em. Sau bữa ăn, chương trình trao 50 phần quà gồm ba lô, mũ, gấu bông và phong bì hỗ trợ.

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Chia sẻ sau chuyến đi, Thanh Thủy cho biết đây là một trong những dịp sinh nhật đáng nhớ nhất của cô khi được đón tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện. Người đẹp nói niềm vui lớn nhất là nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ và những tình cảm chân thành, trong trẻo các em dành cho mình.

Thời gian qua, Hoa hậu Thanh Thủy thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Gần đây, cô có mặt tại xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp để trao máy lọc nước và 200 phần quà cho người dân địa phương trong khuôn khổ dự án "Nước sạch".

#Hoa hậu Thanh Thủy #thiện nguyện #trẻ em vùng cao #quà tặng

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