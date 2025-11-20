Hà Nội

Xã hội

Dự báo thời tiết 20/11/2025: Miền Bắc trời rét, mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét. Từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục mưa lớn diện rộng.

Tâm Anh (TH)

Không khí lạnh đã ảnh hưởng từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/11, không mưa; trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 22 độ (tăng hơn hôm qua khoảng 3-4 độ).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ sáng sớm 20 đến đêm 21/11, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Bắc tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cảnh báo cường suất mưa lớn: >200mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 20/11, khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Tiếp đó, ngày và đêm 22/11, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

ret-0.jpg
Ảnh minh họa: Tiền phong.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/11/2025:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

