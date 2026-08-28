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Số hóa - Xe

MG ZS giảm giá hơn 100 triệu đồng xả hàng, chờ thế hệ mới ra mắt

So với giá niêm yết, mẫu xe SUV MG ZS STD đang bán tại Việt Nam rẻ hơn đến 123 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản LUX là 113 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV MG ZS Hybrid+ mới.

MG ZS tại Việt Nam vốn nổi tiếng là dòng SUV cỡ B có giá "mềm" với mức dao động từ 518-588 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giá bán của mẫu xe Trung Quốc này còn giảm mạnh xuống chỉ còn 395 triệu đồng với bản STD tiêu chuẩn và 475 triệu đồng với bản LUX cao cấp.

Như vậy, so với giá niêm yết, MG ZS STD rẻ hơn đến 123 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản LUX là 113 triệu đồng. Sở dĩ đại lý giảm giá hơn trăm triệu đồng cho mẫu xe này là để giải phóng hàng tồn trước thời điểm thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam.

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MG ZS giảm giá hơn 100 triệu đồng xả hàng, chờ thế hệ mới ra mắt.

Cách đây không lâu, MG ZS thế hệ mới cũng đã bị bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Theo nguồn tin từ đại lý, mẫu SUV cỡ B này sẽ chính thức ra mắt Việt Nam ngày trong tháng sau với giá tạm tính dưới 600 triệu đồng.

MG ZS thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường quốc tế vào hồi tháng 8/2024. Ở thế hệ mới, xe đã thay đổi cả về thiết kế ngoại thất, trang bị lẫn động cơ.

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MG ZS thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường hồi tháng 8/2024.

Cụ thể, MG ZS 2027 sở hữu lưới tản nhiệt mới với mắt lưới hình thang, cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế đơn giản và cản trước khỏe khoắn hơn, tích hợp 2 khe gió nằm dọc. Tiếp đến là cột D mới với thiết kế phong cách hơn, mâm 17 inch hoặc 18 inch (tùy phiên bản), cụm đèn hậu LED ôm lấy hai góc đuôi xe và ốp màu bạc bao quanh 2 đầu ống xả giả trên cản sau.

Bên trong xe, mẫu SUV cỡ B này sở hữu thiết kế nội thất tối giản. Tại đây, xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da với thiết kế vát đáy, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, và viền cửa gió điều hòa giả ốp kim loại. Bên dưới là cụm điều khiển trung tâm mới với cần số chữ "T" khá lớn.

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Những trang bị đáng chú ý khác của MG ZS 2027 gồm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế bọc da, sưởi ghế/vô lăng, điều hòa tự động...

Những trang bị đáng chú ý khác của MG ZS 2027 gồm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế bọc da, sưởi ghế/vô lăng, điều hòa tự động, hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống âm thanh 6 loa và cửa sổ trời chỉnh điện.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của MG ZS 2027 tại Việt Nam là hệ truyền động hybrid mới. Hệ truyền động của mẫu xe này bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 75 kW (khoảng 101 mã lực). Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 100 kW (136 mã lực) và 250 Nm. Tổng cộng, xe có công suất 144 kW (195 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

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Trang bị an toàn cũng là điểm nhấn của mẫu xe này với 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, đèn pha tự động, cảnh báo áp suất lốp,...

Hệ truyền động hybrid cho phép MG ZS mới tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,7 giây. Đặc biệt, mẫu xe này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 24 km/lít (khoảng 4,1 lít/100 km). Ngoài ra, xe còn dùng hệ dẫn động cầu trước, hộp số tự động 3 cấp và pin 1,83 kWh.

Trang bị an toàn cũng là điểm nhấn của mẫu xe này với 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, đèn pha tự động, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện người đi bộ/đạp xe, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ lái xe khi tắc đường.

MG ZS 2027 sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Honda HR-V, Mazda CX-3, Hyundai Creta, Kia Seltos và Mitsubishi Xforce.

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