MC Phúc Nguyên kể hành trình hơn 10 năm gắn bó với TP HCM

Năm 2014, Phúc Nguyên rời quê hương Vĩnh Long lên TP HCM để theo học đại học. Khi ấy, điều chàng trai trẻ hướng đến đơn giản là được học tập trong một môi trường năng động và tìm kiếm cơ hội lập nghiệp sau khi ra trường. Nghề dẫn chương trình chưa từng nằm trong dự định ban đầu.

"Định hướng ban đầu của tôi không phải nghề dẫn chương trình. Nhưng rồi cái duyên đã đưa tôi đến với công việc này và gắn bó cho đến hôm nay", Phúc Nguyên chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu theo đuổi nghề, nam BTV vẫn còn nguyên cảm giác mỗi lần đi ngang trụ sở Đài Truyền hình TP HCM (HTV). Với anh khi đó, chỉ cần có cơ hội được cộng tác dẫn một chương trình trên sóng truyền hình cũng là mục tiêu đủ lớn để nỗ lực.

Theo Phúc Nguyên, cơ hội tại thành phố luôn rộng mở nhưng cũng đi kèm sự cạnh tranh, đòi hỏi mỗi người phải nghiêm túc với nghề, không ngừng học hỏi và sẵn sàng bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. "Chính những trải nghiệm đầu tiên đã giúp tôi tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành từng ngày", anh nói.

Năm 2023, Phúc Nguyên trúng tuyển vị trí phát thanh viên tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu. Môi trường mới mang đến cho anh thêm nhiều trải nghiệm và cơ hội học hỏi. "Tôi từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với Bà Rịa - Vũng Tàu. Môi trường làm việc phù hợp, đồng nghiệp gần gũi, cuộc sống ổn định khiến tôi cảm thấy rất yên tâm", anh cho biết.

Sau gần ba năm công tác, Phúc Nguyên trở lại TP HCM và nhận nhiệm vụ tại HTV. Trở về môi trường quy tụ nhiều MC, biên tập viên giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt trẻ triển vọng, anh không tránh khỏi áp lực. Khi ấy, điều anh mong muốn nhất chỉ là có cơ hội được lên sóng và tiếp tục chứng minh năng lực của mình. "Tôi nghĩ chỉ cần được trao cơ hội dẫn một chương trình thôi cũng đã là điều rất đáng quý", anh nói.

Bằng sự kiên trì và tinh thần cầu thị, Phúc Nguyên dần được giao dẫn nhiều chương trình thời sự và chuyên đề trên HTV. Với anh, điều đáng quý nhất không phải là đảm nhận bao nhiêu chương trình, mà là sự tin tưởng của lãnh đạo, đồng nghiệp và khán giả.

"Mỗi lần lên sóng không chỉ là thực hiện công việc của một MC hay biên tập viên, mà còn là trách nhiệm mang đến cho khán giả những thông tin hữu ích, những câu chuyện tích cực và nguồn năng lượng tốt đẹp", anh chia sẻ.

Với Phúc Nguyên, TP HCM như là quê hương thứ hai của anh. Thành phố không chỉ chứng kiến hành trình trưởng thành của anh mà còn là nơi mở ra những cơ hội để theo đuổi đam mê và khẳng định bản thân.

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), nam BTV cho biết đây cũng là dịp để anh nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều cảm xúc.

"Đối với tôi, TP HCM luôn là vùng đất của cơ hội. Chỉ cần không ngừng nỗ lực và kiên trì theo đuổi ước mơ, mỗi người đều có thể tìm thấy chỗ đứng của mình. Tôi biết ơn nơi này vì đã cho tôi cơ hội và dạy tôi cách trưởng thành”, anh bày tỏ.