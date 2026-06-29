Buổi sáng tự lập đầu tiên tại nhà chung, các “Anh trai” chăm “cái đuôi nhỏ”

Tập 6 vừa lên sóng của “Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ” đã mang đến loạt khoảnh khắc đầu tiên trong hành trình 3 ngày 2 đêm tại nhà chung của các anh và các bé.

Kết thúc chuyến tham qua nhà chung buổi sáng sớm, 3 Anh trai JSOL, CODY NAM VÕ và HURRYKNG bất ngờ nhận được một xe “bí kíp sinh tồn” từ chương trình gửi đến. Những phong bì nhỏ xinh đề tên các em hóa ra lại nắm giữ những thói quen đặc biệt của “cái đuôi nhỏ”, giúp các anh dễ dỗ mấy cục cưng nghe lời hơn.

Sở thích của các bé đa số đều rất đặc biệt, như bé Tư thích xem múa rối bóng bằng tay trước khi ngủ, hay Tin Tin thích bóp cánh tay người lớn để yên tâm vào giấc, Alex thì mãi một tình yêu với trà ô long. 3 Anh trai đều tỏ ra rất hứng thú trước những thông tin đặc biệt vừa nhận được.

Sau khi đón chào thêm các thành viên mới đến với đại gia đình, thời gian còn lại của buổi sáng chính là lúc mọi người cùng làm quen với không gian và nhịp sống mới. Bố bỉm GIN TUẤN KIỆT cũng nhanh chóng hòa nhập, chủ động đến làm quen và hỏi tên từng bé để ghi nhớ. UYU tỏ ra yêu quý anh nhất, từ lúc anh xuất hiện, rất nhiều khung hình đã ghi lại được khoảnh khắc em ngồi vào lòng, ngoan ngoãn cùng anh chơi lego.

Tranh thủ lúc Anh ISAAC vắng nhà, khách mời GIN TUẤN KIỆT bày tỏ quyết tâm thay thế vai trò Anh Hai, mảng miếng “Không có Tuấn Tài thì có Tuấn Kiệt” khiến mọi người bật cười tâm đắc. Khi mọi người đang mải mê với sức hút của những món đồ chơi, chuông nhiệm vụ bất ngờ reo, Anh trai JSOL đại diện đến nhận thư. Nhiệm vụ lần này cho tất cả anh em là tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Anh Hai ISAAC vào tối nay.

Giờ ăn trưa đã đến, đúng với tinh thần “tự lập” luôn được nhắc đến khi bắt đầu vào nhà chung, các bé có nhiệm vụ cùng nhau đến nhà hàng xóm, làm quen và xin nguyên liệu mang về cho bữa cơm trưa. Trên đoạn đường đi, Alex vẫn luôn là người anh cả đáng tin cậy, không ngừng trông chừng sự an toàn của năm “cái đuôi nhỏ” còn lại và dẫn dắt các em đến đúng nhà. Các bé lễ phép chào hỏi, giao tiếp với chị hàng xóm và nhận được những nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa.

Bên ngoài hàng rào, hai Anh trai GIN TUẤN KIỆT và HURRYKNG vẫn đang dõi theo các em từ lúc bắt đầu di chuyển. Bỗng dưng, HURRYKNG xanh mặt khi thấy người hàng xóm mang ra một con gà, lập tức phải quay sang cầu cứu GIN vì nguyên liệu này vượt khỏi kiến thức làm bếp của mình.

Song song với các bé, hai Anh trai CODY NAM VÕ và JSOL cũng nhận nhiệm vụ đến siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối. Số tiền có hạn nhưng thành viên gia đình liên tục tăng, hiện tại đã lên đến 12 miệng ăn. Anh trai CODY NAM VÕ đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn mì gói nếu cần thiết. Trước vấn đề nan giải, Anh trai JSOL ra dáng “kế toán” của gia đình, tính toán chi tiêu rất hợp lý để mang về đầy đủ nguyên liệu trong khả năng cho phép.

Còn nhớ ở gian hàng “Ném Vòng Cổ Vịt” trong tập 4 của chương trình, JSOL đã rất hoảng loạn vì phải liên tục suy nghĩ câu trả lời cho nhiều phía, có lúc quên luôn các phép tính cơ bản. Vậy mà giờ đây, anh đã bình tĩnh chỉ ra được cần mua bao nhiêu rau củ, bao nhiêu trái cây và bao nhiêu thịt là vừa đủ. Có thể thấy, vì những bữa ăn ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng cho các bé, Anh trai JSOL đã cố gắng rất nhiều để bứt phá giới hạn của bản thân.

Sau rất nhiều diễn biến rộn ràng và khó lường của buổi sáng, những chiếc bụng đói đã sẵn sàng tiến vào bàn cơm trưa thịnh soạn do chính tay bố bỉm GIN TUẤN KIỆT đứng bếp. Theo chia sẻ của anh, đây là lần đầu tiên anh vào bếp một mình, dù chưa quá thuần thục trong tất cả các công đoạn nhưng vẫn luôn cố gắng hoàn thành một bữa cơm chất lượng nhất có thể.

Tại bàn ăn, các “Anh trai” chăm “cái đuôi nhỏ” của mình rất chu đáo: lấy cơm, gắp đồ ăn và ngồi cạnh quan sát các em ăn ngon miệng từ đầu đến cuối. Đặc biệt, anh ISAAC còn ghi nhớ sở thích ăn cơm với nước tương của bé Tư. Sau các bé, đến lượt các Anh trai cũng tranh thủ lắp đầy chiếc bụng đói của mình. Dù chỉ là những món ăn cơ bản nhưng với họ giờ đây không khác nào cao lương mỹ vị, CODY NAM VÕ cảm thán: “Đúng là không có bữa cơm nào ngon như bữa cơm này”.

Giờ ngủ trưa đầu tiên của các bé tại nhà chung, lo các bé sẽ khó ngủ vì chưa quen chỗ mới, các Anh trai đã tâm huyết chuẩn bị tiết mục kể chuyện cổ tích, đặc biệt là kể chuyện bằng tiếng Anh cho Danil. Giọng đọc trầm ấm của hai anh ISAAC, GIN TUẤN KIỆT đã thành công ru “cái đuôi nhỏ” chìm vào giấc mơ trưa đẹp đẽ. Tuy nhiên, ở một căn phòng khác, CODY NAM VÕ vẫn còn toát hết mồ hôi với Chloe khi đã tung hết tất cả tuyệt chiêu để dỗ, bao gồm thông tin về váy công chúa, nhưng em bé vẫn chưa chịu đi ngủ.

Không còn cách nào khác, anh đành giả vờ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Chloe liền hóa thân ngược lại thành bảo mẫu, đưa gối, đắp mền và cuối cùng đã ngoan ngoãn xuống ngủ cạnh anh. Tương tác đáng yêu của hai anh em khiến khán giả phải tan chảy, bé Chloe tuy bề ngoài có phần hơi cá tính, khó chiều nhưng bên trong em vẫn luôn chứa đựng rất nhiều tình cảm và sự quan tâm dành cho các Anh trai của mình.

Trời dần ngả về chiều, mọi công đoạn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật dành cho Anh Hai ISAAC vẫn được giữ bí mật tuyệt đối. Cú đánh úp bất ngờ sẽ diễn ra như thế nào? Không gian sinh hoạt chung sẽ còn chờ đón thêm hoạt động thú vị gì nữa?