Chuyện tình của chàng trai Nga và cô gái Việt bắt đầu từ Facebook

Từ lần đầu thưởng thức phở ở Nga, Alex đến Việt Nam với dự định ở lại một năm. Sau đó, anh quyết định gắn bó lâu dài khi tìm thấy tình yêu bên Minh Nguyệt.

Từ một bát phở đến quyết định khám phá Việt Nam

Theo Vietnamnet, một ngày năm 2022, Alex (người Nga) tình cờ bước vào một nhà hàng Việt tại thành phố Kazan. Anh gọi phở bò, phở gà và gỏi tôm rồi bất ngờ trước hương vị của những món ăn này.

Sau bữa ăn, Alex tìm xem nhiều video về Việt Nam và bị cuốn hút bởi cảnh sắc cũng như cuộc sống nơi đây. Với dự định khám phá Việt Nam trong một năm, anh quyết định xách ba lô lên đường.

Những trải nghiệm thực tế nhanh chóng khiến chàng trai người Nga thay đổi kế hoạch. Anh yêu ẩm thực Việt, thích sự thân thiện của con người và nhịp sống nơi đây. Một lần bị ngã xe, Alex được nhiều người xa lạ chạy tới hỏi han, giúp đỡ. Anh cũng thích những bữa cơm đông đủ, cách mọi người nhiệt tình gắp thức ăn và dành thời gian bên nhau mỗi ngày.

"Trước đây, tôi thấy mình không được tự do, lúc nào cũng chạy theo một điều gì đó, lòng bồn chồn, lo lắng. Kể từ khi đến Việt Nam, tôi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, cuộc sống trở nên trọn vẹn với những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày", Alex chia sẻ.

Quyết định ở lại Việt Nam, Alex làm giáo viên tiếng Anh và dần xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình.

Tin nhắn Facebook mở đầu chuyện tình Việt - Nga

Theo Phụ nữ Thủ đô, năm 2024, Alex chủ động nhắn tin cho Minh Nguyệt trên Facebook. Ban đầu, cô gái 10X đáp lại chỉ vì tò mò.

"Một người Nga mà nói chuyện bằng tiếng Việt thì cũng lạ và thú vị", Minh Nguyệt chia sẻ.

Cả hai trò chuyện vì một người muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, một người muốn luyện tiếng Anh. Dần dần, Minh Nguyệt cảm nhận Alex là người nhẹ nhàng, tinh tế và luôn quan tâm đến cảm xúc của người đối diện.

Sau một thời gian nhắn tin, họ quyết định gặp nhau ngoài đời.

Alex và Minh Nguyệt diện áo dài đôi. Ảnh: Phụ Nữ Thủ Đô.

Thời điểm mới quen, Alex làm việc tại Phú Thọ còn Minh Nguyệt sống ở Hà Nội. Có lần, khoảng 20h, anh bắt xe từ Phú Thọ lên Hà Nội chỉ để gặp bạn gái rồi quay về ngay trong đêm để kịp đi làm vào sáng hôm sau.

"Dần dần, mình bắt đầu thích anh ấy lúc nào không hay", 10X chia sẻ.

Một tháng sau cuộc gặp đầu tiên, Alex chuyển đến sống và làm việc ở Hà Nội để cả hai không còn yêu xa. Anh thường đưa bạn gái đi mua sắm, kiên nhẫn chờ cô làm tóc, làm móng và thi thoảng tặng hoa dù không có dịp đặc biệt.

Minh Nguyệt cho biết trong gần hai năm yêu nhau, cả hai hiếm khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Mỗi khi có vấn đề, họ đều lựa chọn ngồi lại để chia sẻ thay vì im lặng. Cô cũng tiết lộ không ai ghen hơn ai vì cả hai luôn tin tưởng đối phương.

Minh Nguyệt thường xuyên được Alex tặng hoa. Ảnh: Phụ Nữ Thủ Đô.

Chinh phục hai gia đình bằng sự chân thành

Ban đầu, bố mẹ Minh Nguyệt mong con gái yêu người gần nhà, còn gia đình Alex cũng hy vọng anh gắn bó với một cô gái Nga.

Mọi chuyện thay đổi khi Alex về quê thăm gia đình bạn gái. Sự lễ phép, chân thành và cách cư xử tinh tế giúp anh dần chiếm được cảm tình của bố mẹ Minh Nguyệt. Alex cũng đặc biệt thích những lần cùng gia đình bạn gái câu cá, làm vườn và tận hưởng không khí yên bình ở vùng quê.

Ở chiều ngược lại, Minh Nguyệt nhận được sự yêu mến và tôn trọng từ gia đình Alex. Cách đây một năm, mẹ của Alex cũng đến Việt Nam. Với sở thích bơi lội và tắm nắng, bà lựa chọn Nha Trang (Khánh Hòa) để sinh sống.

Alex và Minh Nguyệt ngày càng gắn bó. Ảnh: Vietnamnet.

Khi nhận được sự ủng hộ từ hai gia đình, Alex và Minh Nguyệt không còn áp lực. Còn Alex cho biết Minh Nguyệt chính là người anh muốn đồng hành trong cuộc đời.

"Chúng tôi sẽ kết hôn vào thời điểm phù hợp nhất", Alex chia sẻ.

Bên cạnh tình yêu, cuộc sống bình yên, sự gắn kết của gia đình và những trải nghiệm tại Việt Nam đã khiến chàng trai người Nga quyết định ở lại, xem nơi đây là quê hương thứ hai và lên kế hoạch xây dựng tổ ấm lâu dài.