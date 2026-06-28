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Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Quỳnh Uyên mong truyền cảm hứng để người trẻ dám theo đuổi ước mơ

Tân Á hậu 3 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Quỳnh Uyên mong muốn phát triển sự nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Thu Cúc (Ảnh: Bình Nguyễn)

Chia sẻ sau đêm chung kết, Nguyễn Phương Quỳnh Uyên cho biết danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời tạo động lực để cô tiếp tục phát triển sự nghiệp. Hiện Quỳnh Uyên là kiến trúc sư hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Theo Quỳnh Uyên, người trẻ nên tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng bằng tri thức, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Đó cũng là định hướng mà cô mong muốn theo đuổi trong chặng đường sắp tới.

Quỳnh Uyên cho biết, trong thời gian tới, cô sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và các dự án hướng đến cộng đồng. Cô cũng mong có thể truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi ước mơ, không ngừng học hỏi và sáng tạo.

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Quỳnh Uyên là kiến trúc sư hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Để giành danh hiệu Á hậu 3, Quỳnh Uyên đã vượt qua các phần thi trình diễn trang phục công sở, áo dài và dạ hội, qua đó góp mặt trong Top 8 bước vào vòng ứng xử.

Ở phần thi này, cô nhận câu hỏi của Hội đồng Giám khảo về việc làm thế nào để cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng nếu trở thành Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026.

Quỳnh Uyên trả lời: "Đầu tiên, tôi luôn xem gia đình là điểm tựa vững chắc của mình. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực phát triển sự nghiệp bằng năng lực, tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.

Đồng thời, tôi mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng về lòng nhân ái và tinh thần hướng đến cộng đồng. Tôi tin rằng khi biết cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và trách nhiệm với xã hội, chúng ta sẽ tạo nên những giá trị bền vững và ý nghĩa".

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Phần trả lời mạch lạc cùng phong thái tự tin đã góp phần giúp Quỳnh Uyên được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026.

#Á hậu #truyền cảm hứng #ước mơ #trách nhiệm #cộng đồng

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