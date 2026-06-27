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Chân dung Á hậu 1 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Bích Huệ

Nguyễn Thị Bích Huệ - giám đốc một dự án trong lĩnh vực bất động sản vừa giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026.

Thu Cúc

Vượt qua các phần thi, Nguyễn Thị Bích Huệ được xướng tên ở vị trí Á hậu 1 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026. Tại đêm chung kết, trong phần thi ứng xử dành cho Top 8, người đẹp Thanh Hóa nhận câu hỏi về cách cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng nếu đăng quang.

Cô trả lời: "Để cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và trách nhiệm với xã hội thì trước hết phải biết sắp xếp và ưu tiên đúng giá trị. Gia đình là nền tảng, là gốc rễ tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Công việc là nơi tôi phát huy năng lực để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, giúp nhiều người có thu nhập ổn định. Còn xã hội là nơi tôi có thể lan tỏa yêu thương và những điều tích cực.

Nếu vinh dự trở thành Tân Hoa hậu, tôi mong muốn trở thành người truyền cảm hứng đến những phụ nữ đang khởi nghiệp, cũng như những người đang gặp khó khăn, để họ tin rằng chỉ cần không từ bỏ khát vọng, ai cũng có thể vươn lên và chạm tới thành công".

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Bích Huệ trình diễn trang phục áo dài trong chung kết.
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Người đẹp Thanh Hóa là giám đốc một dự án trong lĩnh vực bất động sản.

Sau đêm chung kết, Á hậu Bích Huệ chia sẻ triết lý sống: "Tri thức tạo nên năng lực, nhân ái tạo nên giá trị bền vững". Cô cho biết đây là kim chỉ nam trong công việc cũng như cuộc sống.

Thời gian tới, Bích Huệ sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển bản thân. Hiện tại, cô là giám đốc một dự án trong lĩnh vực bất động sản.

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Khoảnh khắc đăng quang á hậu của Bích Huệ.
#Á hậu #Hoa hậu #Nguyễn Thị Bích Huệ #bất động sản #phụ nữ khởi nghiệp

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