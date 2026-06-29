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Giải trí - Giới trẻ

Chuyện tình ngọt ngào giữa cô gái Việt và chàng trai Đức cao 1m92

Sau 8 năm gắn bó, Kim Ngân và Michael hiện sống tại Brazil cùng con trai nhỏ. Dù định cư ở nước ngoài, cả hai vẫn duy trì thói quen về Việt Nam thăm gia đình.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Znews, Kim Ngân (sinh năm 1996, quê Vĩnh Long) quen Michael (sinh năm 1989), doanh nhân mang hai quốc tịch Đức và Brazil, vào năm 2018 qua một ứng dụng hẹn hò. Khi đó, Ngân là sinh viên năm cuối tại TP HCM, còn Michael vừa sang Việt Nam khởi nghiệp.

Ngay từ những lần trò chuyện đầu tiên, cả hai đã gây chú ý bởi sự đối lập. Michael cao 1m92, điềm đạm và khá kiệm lời, trong khi Ngân chỉ cao 1m50, hoạt bát và cởi mở. Dù Michael là người chủ động bắt chuyện, chính Ngân lại là người duy trì cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi và sự quan tâm dành cho đối phương.

Sau khoảng 9 tháng tìm hiểu, Ngân quyết định dừng mối quan hệ vì cho rằng Michael chưa đủ chủ động. Tuy nhiên, những lần tình cờ gặp lại khiến cô nhận ra tình cảm vẫn còn nguyên vẹn. "Tôi thường xuyên tình cờ gặp lại anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại rung động, nhớ anh da diết", Ngân chia sẻ.

Hai người sau đó quay lại với nhau. Đến giai đoạn dịch Covid-19, họ phải yêu xa và chỉ có thể giữ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn.

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Sự chênh lệch chiều cao của Kim Ngân và Michael gây chú ý. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Kim Ngân, sự nghiêm túc và chân thành của Michael là điều khiến cô đặt niềm tin vào mối quan hệ. Cô nhớ lần tự tay nấu món ăn truyền thống của Brazil cho bạn trai. Michael thẳng thắn nhận xét món ăn chưa đúng hương vị quê nhà nhưng vẫn ăn hết vì trân trọng công sức cô bỏ ra. Qua câu chuyện ấy, Kim Ngân hiểu rằng Michael luôn thẳng thắn nhưng cũng rất biết trân trọng cảm xúc của cô.

Khi tình cảm ngày càng gắn bó, Michael thừa nhận anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với phụ nữ ngoại quốc. Có bố là người Đức, mẹ là người Italy và lớn lên tại Brazil, anh từng chứng kiến gia đình phải di chuyển giữa nhiều quốc gia nên không muốn con cái sau này cũng trải qua cảnh xa cách người thân.

Dù biết điều đó, Ngân vẫn lựa chọn tiếp tục đồng hành. "Tôi nghĩ dù chỉ có thể đồng hành cùng nhau một đoạn đường cũng sẽ không phải hối tiếc vì đã yêu hết lòng", cô nói.

Sự kiên định của Ngân dần làm thay đổi suy nghĩ của Michael. Anh nhận ra nỗi sợ hôn nhân không còn lớn bằng cảm giác có thể đánh mất người mang lại cho mình sự bình yên. Cuối cùng, cả hai quyết định cùng nhau xây dựng gia đình.

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Kim Ngân thường nấu món Việt cho Michael. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Vietnamnet, khi xác định gắn bó lâu dài, Kim Ngân đưa Michael về quê ra mắt gia đình. Trước chuyến đi, cô nói rõ điều kiện sinh hoạt ở quê còn nhiều thiếu thốn, từ việc dùng nước giếng đến nhà vệ sinh chưa tiện nghi. Đáp lại, Michael chỉ mỉm cười: "Không sao! Anh hòa nhập được".

Chuyến về quê diễn ra suôn sẻ hơn Ngân tưởng. Gia đình cô tuy ban đầu còn băn khoăn vì khác biệt văn hóa nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái. Phía Michael cũng sớm đón nhận mối quan hệ, thậm chí mẹ anh còn chủ động kết bạn và nhắn tin làm quen với Ngân qua mạng xã hội.

Năm 2024, cặp đôi tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống tại quê nhà Kim Ngân. Hôn lễ có khoảng 200 khách mời, toàn bộ chi phí do Michael chuẩn bị. Bố và nhiều bạn bè của anh từ Đức, Mỹ sang Việt Nam chung vui, riêng mẹ anh vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Theo lời kể của Kim Ngân, khi bước vào sảnh tiệc, Michael và bố anh ngỡ mình vào nhầm địa điểm vì quy mô buổi lễ quá lớn. Sau này, bố Michael vẫn thường nhắc lại kỷ niệm ấy với sự thích thú, ví cảm giác đứng phát biểu trên sân khấu như một ca sĩ chuẩn bị biểu diễn.

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Vợ chồng Kim Ngân bên con trai nhỏ. Ảnh: Znews.

Hiện vợ chồng Kim Ngân sinh sống tại Brazil cùng con trai 14 tháng tuổi. Chênh lệch chiều cao 42 cm khiến cả hai phải sắp xếp đồ đạc trong nhà sao cho phù hợp với mỗi người. Mỗi khi ra ngoài, họ cũng dễ thu hút ánh nhìn vì ngoại hình khác biệt, nhưng Ngân không còn e ngại như trước.

Theo Kim Ngân, điều khiến cô hạnh phúc là chồng luôn đặt cảm xúc của vợ lên hàng đầu. Biết cô nhớ gia đình, Michael chủ động đề nghị cả nhà về Việt Nam thăm quê hai lần mỗi năm và khẳng định điều quan trọng nhất là vợ luôn cảm thấy hạnh phúc.

Mời quý độc giả xem video: "Xu hướng chưa vội về nhà của giới trẻ". Nguồn VTV.
#tình yêu #đám cưới #Việt Nam #chuyện tình

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