Thí sinh Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 tỏa sáng bên du thuyền

Trong những thiết kế sang trọng, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 tự tin sải bước khoe vẻ đẹp lộng lẫy.

Mới đây, tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, các thí sinh Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam – Miss Brand Vietnam 2026 gây ấn tượng với màn trình diễn dạ hội trong những thiết kế của NTK Tony Phạm.

Trong không gian sân khấu ngoài trời, các nữ doanh nhân sải bước tự tin, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và phong thái chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật và không gian biển tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh và hiện đại.

Những bước catwalk đầu tiên của các thí sinh Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Đại sứ Chu Thị Hồng Hoa với phần vedette kết show cùng NTK Tony Phạm.

Trước đó, các thí sinh đã chính thức hội tụ, nhận sash và số báo danh từ Ban tổ chức (BTC). Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Trung – Chủ tịch cuộc thi; Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên – Trưởng Ban tổ chức; Hoa hậu Truyền thông Quốc gia Lê Thị Mai Anh và NTK Tommy Nguyễn – Phó Trưởng Ban tổ chức.

Đại diện BTC cho biết, Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam hướng đến tôn vinh hình ảnh nữ doanh nhân bản lĩnh, nhân ái và giàu trách nhiệm cộng đồng, đồng thời tạo không gian kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam.

BTC đã triển khai cuộc họp đầu tiên để phổ biến nội dung chuyên môn và định hướng cuộc thi. Từ Mỹ, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena – Nhà sáng lập Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam tham dự trực tuyến, gửi lời động viên các thí sinh trước hành trình chinh phục vương miện.

BTC cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026.

Thí sinh Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 nhận sash.

Theo kế hoạch, Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 22–26/6 tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Các thí sinh sẽ tham gia chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thiện nguyện, trình diễn thời trang và các vòng thi chính thức.