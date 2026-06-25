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Giải trí - Giới trẻ

Ngọc Sơn làm Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026

Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn giữ vai trò Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026.

Nguyễn Dung

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026 đã họp báo công bố thông tin chính thức về cuộc thi. Tham dự sự kiện có Thạc sĩ Đặng Gia Bena – Nhà sáng lập, Chủ tịch Miss Business World, đồng thời là Chủ tịch cuộc thi; Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban tổ chức cùng nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Hội đồng Nghệ thuật.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026 gồm: Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn - Trưởng ban giám khảo; Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên và Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 Nguyễn Mai Anh.

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Ra mắt thành phần ban tổ chức và ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026. Ảnh: Team Bình Nguyễn
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Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên gửi gắm những lời khuyên dành cho các thí sinh mùa giải mới. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh, Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026 mang chủ đề “Kỷ nguyên sắc đẹp – Di sản tỏa sáng” không chỉ là hành trình tìm kiếm những người phụ nữ hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội, những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Theo lộ trình công bố, Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng sơ tuyển trực tiếp tại ba miền Bắc – Trung – Nam trong tháng 7. Những gương mặt nổi bật sẽ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026 tại Quảng Trị. Cuộc thi được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch và vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

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Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026 mang chủ đề “Kỷ nguyên sắc đẹp – Di sản tỏa sáng”. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Đặc biệt, đương kim Hoa hậu Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên cũng là người con của mảnh đất anh hùng Quảng Trị, góp thêm dấu ấn đặc biệt cho mùa giải trở về với quê hương đăng cai.

Được biết, đồng hành cùng mùa giải năm nay là NTK Tommy Nguyễn, NTK Thân Hoàng Bích Thủy và NTK Tony Phạm. Sự góp mặt của những tên tuổi giàu dấu ấn trong làng thời trang Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên những phần trình diễn ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp và phong thái của các thí sinh.

Mời quý độc giả xem thêm video: "Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026". Nguồn video: BTC
#Ngọc Sơn #Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026 #Danh ca Ngọc Sơn #Trưởng Ban Giám khảo

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