Á hậu Lê Yến Hoa nói gì sau đêm chung kết?

Sau đêm chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 - Miss Brand Business 2026, Á hậu 2 Lê Yến Hoa cho biết, danh hiệu vừa đạt được là động lực để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân, nỗ lực trong công việc. Hiện người đẹp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Á hậu Lê Yến Hoa.

Trước đó, ở đêm thi quyết định, Lê Yến Hoa tham gia các phần thi của đêm chung kết, trong đó có thi ứng xử, trình diễn trang phục dạ hội. Tại phần thi ứng xử dành cho Top 8, cô nhận câu hỏi: "Nếu trở thành Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026, bạn sẽ làm thế nào để cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, xã hội?"

Trả lời ban giám khảo, Lê Yến Hoa nói: "Tôi hiểu rằng đây không đơn thuần chỉ là một danh hiệu, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Hiện tại, cuộc sống của tôi từ gia đình đến công việc đều khá ổn định và đó là nền tảng để tôi tự tin đảm nhận một vị trí mới. Tôi tin rằng sự tử tế, yêu thương, không ngừng nỗ lực học hỏi và một trái tim biết bao dung, sẻ chia sẽ giúp lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

Lê Yến Hoa trong chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026.

Chung cuộc, Lê Yến Hoa được xướng tên ở vị trí Á hậu 2. Ngoài Lê Yến Hoa, Top 8 cuộc thi còn có các thí sinh: Bùi Thị Thùy Dương (Đồng Tháp), Đặng Thị Mỹ Phước (Nghệ An), Trần Thị Ngọc Bích (Hà Nội), Nguyễn Thị Bích Huệ (Thanh Hóa), Huỳnh Thị Kim Chung (Gia Lai), Nguyễn Phương Quỳnh Uyên (Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thanh Trinh (Huế).