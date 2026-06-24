'Cô giáo chạy bộ' Trần Duyên: Từ chông chênh đến tìm thấy lối đi

Sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Trần Duyên từng là vận động viên điền kinh trước khi chuyển sang chạy bộ và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, cô thừa nhận có thời điểm bản thân rơi vào trạng thái mất phương hướng.

Duyên nhớ lại: "Khi rời môi trường thể thao chuyên nghiệp, điều khó nhất với tôi không phải là tập luyện ít đi mà là mất đi cảm giác có một mục tiêu rõ ràng mỗi ngày. Trước đây mọi thứ đều xoay quanh thành tích, giáo án và giải đấu. Khi bước ra ngoài, tôi từng tự hỏi: 'Tiếp theo mình sẽ làm gì?'".

Theo Duyên, cô luôn thấy mình may mắn khi nhận được sự động viên từ bạn bè và những người xung quanh. Đặc biệt, người anh từng tập cùng và người sếp hiện tại đã định hướng, tạo điều kiện để cô từng bước tìm ra hướng đi mới.

Nhìn lại giai đoạn ấy, cô tâm sự: "Chạy không chỉ giúp tôi duy trì thói quen vận động mà còn mở ra nhiều cơ hội mới và cho tôi gặp gỡ nhiều anh chị giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau".

Từ việc duy trì thói quen chạy bộ, Trần Duyên bắt đầu chia sẻ kiến thức và trải nghiệm tập luyện lên mạng xã hội. Những phản hồi tích cực từ người xem khiến cô nhận ra việc chia sẻ kiến thức có thể trở thành một công việc nghiêm túc và lâu dài.

Cô chia sẻ: "Khi nhận được tin nhắn từ mọi người rằng họ bắt đầu chạy bộ nhờ những video của mình, tôi nhận ra đây không còn chỉ là sở thích nữa".

Theo cô, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu cùng những gì được học tại trường hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho một công việc lâu dài và mang lại giá trị cho cộng đồng. Môi trường mới cũng giúp Duyên nhìn thành công theo một cách khác.

Duyên cho biết: "Trong thể thao thành tích cao, mọi người thường tập trung vào kết quả và thứ hạng. Nhưng ở chạy bộ phong trào, tôi gặp rất nhiều anh chị và các bạn chạy vì sức khỏe, vì niềm vui. Điều đó khiến tôi học được rằng thành công không phải lúc nào cũng được đo bằng huy chương. Đặc biệt hơn, tôi không còn chịu áp lực thành tích như khi còn thi đấu chuyên nghiệp".

Về hành trình trở thành người sáng tạo nội dung, Duyên cho biết cô gần như bắt đầu từ con số không.

Cô kể: "Hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp phải dành phần lớn thời gian cho tập luyện nên ít có điều kiện trau dồi những kỹ năng khác. Tôi phải học từ cách nói chuyện trước máy quay, lên ý tưởng, viết kịch bản, quay dựng video cho đến việc hiểu người xem muốn gì. Là vận động viên không đồng nghĩa với việc biết cách kể câu chuyện của mình, vì đó là hai chuyên môn hoàn toàn khác nhau".

Hiện tại, cô vẫn không ngừng học hỏi để hoàn thiện kỹ năng sáng tạo nội dung và truyền tải kiến thức theo cách gần gũi, dễ hiểu hơn.

Về việc xây dựng thương hiệu cá nhân, Duyên bày tỏ: "Tôi tin rằng giá trị của một người không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở những điều họ để lại cho cộng đồng. Tôi cũng là một trong những người may mắn khi nhận được rất nhiều tình cảm từ những người yêu chạy bộ.

Thương hiệu cá nhân giúp tôi lan tỏa kiến thức, kết nối với nhiều người hơn và tạo ra những cơ hội, cũng như thêm nguồn thu nhập mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi muốn khi nhắc đến mình, mọi người sẽ nhớ đến danh xưng 'Cô Záo chạy bộ' và nhớ đến một người sống tích cực, kỷ luật, luôn truyền cảm hứng vận động".

Khác với hình ảnh quyết liệt trên đường chạy, Trần Duyên cho biết ngoài đời cô là người sống tình cảm, biết lắng nghe và trân trọng những điều giản dị.

Duyên chia sẻ: "Một phần thôi, chứ bình thường ngoài đường chạy tôi khá bánh bèo. Trên đường chạy tôi khá quyết liệt, nhiều khi mọi người gặp mà chưa nói chuyện sẽ nghĩ tôi khá khó gần. Trong tình cảm thì lại khác, tôi là người sống tình cảm, biết lắng nghe và trân trọng những điều đơn giản".

Nói về tình yêu, cô cho biết điều mình trân trọng nhất là sự chân thành và đồng hành. Cô chia sẻ: "Tôi bị thu hút bởi những người có năng lượng tích cực và sự chân thành. Ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng điều khiến mình muốn tìm hiểu lâu dài là cách họ đối xử với mọi người, sự tử tế và tinh thần cầu tiến trong cuộc sống.

Đó là người có thể ở bên tôi không chỉ khi mọi thứ thuận lợi mà cả khi mình gặp khó khăn, áp lực. Tôi trân trọng sự tin tưởng, thấu hiểu và khả năng cùng nhau phát triển.

Với tôi, một mối quan hệ bền vững là khi cả hai đều trở thành những phiên bản tốt hơn, giúp đỡ nhau phát triển và chỉ ra cho người kia những điểm chưa thực sự đúng thay vì đổ lỗi cho nhau".