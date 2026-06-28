Vlogger Thị Thu Thảo chia sẻ điều biết ơn nhất sau 8 năm làm dâu xứ Hàn

Thị Thu Thảo cho biết diện mạo mới giúp chị tự tin hơn, đồng thời nhìn lại hành trình gần 8 năm vun vén tổ ấm tại Hàn Quốc.

Chị Lưu Thị Lý Thu Thảo (Thị Thu Thảo) kết hôn với anh Lee MyeonChan năm 2018 và hiện có hai con. Không chỉ xây dựng được tổ ấm tại Hàn Quốc, chị còn được nhiều người yêu mến qua những vlog ghi lại cuộc sống đời thường của một nàng dâu Việt nơi xứ người.

Mới đây, chị Thu Thảo gây chú ý khi tiết lộ hành trình chỉnh hàm sau nhiều năm tự ti vì khuyết điểm trên gương mặt. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trước khi quyết định phẫu thuật, chị cho biết từng đắn đo vì lo kết quả sẽ không như mong đợi.

"Điều tôi sợ nhất là làm xong không đẹp, không được như kỳ vọng của mình", chị chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống. Chỉ đến khi được bác sĩ mô phỏng hình ảnh trước và sau phẫu thuật, chị mới có thêm niềm tin để đưa ra quyết định.

Chị Thu Thảo trước và sau khi chỉnh hàm.

Nhìn lại hành trình hậu phẫu, nữ vlogger cho biết, khó khăn lớn nhất không phải những cơn đau mà là việc ăn uống trong thời gian hồi phục. Bù lại, chị luôn có chồng ở bên chăm sóc, động viên.

"Chồng tôi rất bất ngờ trước sự thay đổi. Anh cứ liên tục khen tôi xinh đẹp hơn nhiều", chị kể.

Trước những bình luận cho rằng mình "mất duyên" sau khi chỉnh hàm, chị Thu Thảo cho biết chị tôn trọng mọi ý kiến vì mỗi người đều có góc nhìn riêng.

Bà mẹ hai con cũng thừa nhận từng mặc cảm với khuyết điểm trên gương mặt trong nhiều năm. Vì vậy, điều chị tiếc nuối nhất sau ca phẫu thuật lại là đã không thay đổi sớm hơn.

"Tôi hối hận vì không chỉnh hàm sớm hơn. Chỉ người có khuyết điểm mới hiểu cảm giác tự ti. Bây giờ tôi tự tin hơn, tinh thần cũng lạc quan, vui vẻ hơn", chị bộc bạch.

Theo chị Thu Thảo, điều thay đổi lớn nhất sau ca phẫu thuật không nằm ở diện mạo mà là tinh thần.

"Khi tự tin hơn, tôi cũng thấy mình vui vẻ và tích cực hơn trong cuộc sống", chị nói.

Sau khi công khai hành trình chỉnh hàm, nữ vlogger bất ngờ trước sự quan tâm và những lời động viên từ khán giả. Đặc biệt, video ghi lại quá trình hồi phục đã để lại trong chị nhiều cảm xúc.

"Tôi cảm thấy mình rất may mắn và biết ơn. Video sau khi hồi phục khiến tôi xúc động vì không nghĩ mọi người lại yêu thương và quan tâm mình nhiều đến vậy", chị chia sẻ.

Chị Thu Thảo mừng sinh nhật con gái tròn 5 tuổi.

Sự yêu mến của khán giả cũng khiến chị Thu Thảo nhìn lại hành trình làm vlog của mình. Chị cho biết khi bắt đầu sáng tạo nội dung, bản thân chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đời thường của gia đình, chưa từng nghĩ các video sẽ được nhiều người đón nhận.

"Tôi chỉ đơn giản muốn chia sẻ những gì diễn ra mỗi ngày. Việc các video nhận được nhiều tình cảm của mọi người là điều tôi không ngờ tới và luôn trân trọng", chị nói.

Hiện tại, thử thách lớn nhất của chị là cân bằng thời gian giữa công việc sáng tạo nội dung và gia đình. Thời gian tới, chị dự định đưa chồng và hai con về Việt Nam thường xuyên hơn để các thành viên hiểu thêm về con người, văn hóa quê hương. Bên cạnh đó, chị cũng đang ấp ủ một số kế hoạch phát triển công việc tại Việt Nam.

Nhìn lại gần 8 năm làm dâu xứ Hàn, chị Thu Thảo cho rằng điều đáng quý nhất trong hôn nhân không phải những điều lãng mạn mà là sự đồng hành của chồng trong mọi cột mốc của cuộc sống.

"Từ khi tôi mới sang Hàn còn nhiều bỡ ngỡ, lúc bắt đầu công việc, sinh hai con, khi đau ốm hay gần đây nhất là lúc làm hàm, chồng tôi đều ở bên chăm sóc và hỗ trợ. Đó là điều tôi biết ơn nhất", chị nói.