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Nhạc sĩ Thái Nguyên ghi dấu ấn với ca khúc ‘Tiếng ca mùa hè’

Trong ký ức nhiều thế hệ học sinh, "Tiếng ca mùa hè" của nhạc sĩ Thái Nguyên là ca khúc quen thuộc, thường vang lên trong các lễ bế giảng năm học.

Thu Cúc (Ảnh: NVCC)

Nhạc sĩ Thái Nguyên sinh năm 1987 tại Bình Định, bắt đầu sáng tác từ năm 2000 và theo đuổi nhiều dòng nhạc. Trong hành trình đó, anh dành nhiều tâm huyết cho các ca khúc thiếu nhi, lấy cảm hứng từ trường lớp, những mùa lễ hội và ký ức tuổi thơ.

Thay vì hướng đến thị trường giải trí, các sáng tác của Thái Nguyên chủ yếu đồng hành với hoạt động văn nghệ học đường. Anh khai thác những chủ đề gần gũi như mùa hè, năm mới, Trung thu, Giáng sinh, thiên nhiên và các loài vật, kết hợp ca từ trong sáng với giai điệu dễ thuộc, phù hợp với học sinh mầm non và tiểu học.

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Nhạc sĩ Thái Nguyên.

"Tiếng ca mùa hè" là một trong những sáng tác tiêu biểu của Thái Nguyên. Với tiết tấu tươi vui và giai điệu dễ nhớ, bài hát đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong các chương trình văn nghệ dịp tổng kết năm học. Qua nhiều năm, ca khúc vẫn được nhiều giáo viên và học sinh lựa chọn biểu diễn, góp phần tạo nên không khí rộn ràng trước kỳ nghỉ hè.

Bên cạnh "Tiếng ca mùa hè", Thái Nguyên còn thực hiện album "Bốn mùa em hát" cùng ca sĩ nhí Annie Thiên Kim. Album gồm bốn ca khúc tương ứng với những thời điểm quen thuộc trong năm: "Xin chào năm mới", "Tiếng ca mùa hè", "Trung thu vui ghê" và "Giáng sinh vui vẻ". Mỗi bài hát mang một màu sắc riêng, gắn với một mùa hoặc một dịp lễ, tạo thành bộ ca khúc phù hợp với nhiều chương trình biểu diễn dành cho thiếu nhi.

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Nhạc sĩ Thái Nguyên cùng ca sĩ nhí Annie Thiên Kim thực hiện album "Bốn mùa em hát" và "Những con vật đáng yêu".

Việc xây dựng các sáng tác theo chủ đề mùa và lễ hội giúp các ca khúc dễ được sử dụng trong hoạt động văn nghệ học đường, đồng thời bổ sung thêm nguồn bài hát phục vụ các chương trình ngoại khóa.

Bên cạnh mảng sáng tác dành cho thiếu nhi, Thái Nguyên còn viết về tình yêu, tuổi trẻ, quê hương và ký ức. Những năm gần đây, anh tiếp tục thử nghiệm các dự án âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trong đó có ca sĩ ảo AI/T (Ái Trinh), hướng đến những hình thức thể hiện mới bằng hình ảnh số và công nghệ tạo sinh.

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Nhạc sĩ Thái Nguyên cùng các học trò nhí đi quay ở đài truyền hình.
#Tiếng ca mùa hè #nhạc thiếu nhi #sáng tác #học đường #ca khúc

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