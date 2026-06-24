Bà xã Cao Minh Đạt: 'Nhìn chồng chăm con, tôi càng thương hơn'

Chị Trúc Trương - bà xã nam diễn viên Cao Minh Đạt xúc động kể về hành trình làm mẹ và hình ảnh chồng tất bật chăm con.

Diễn viên Cao Minh Đạt và chị Trúc Trương chính thức đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2026. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, chị kể về những ngày đầu làm cha mẹ với đủ cung bậc cảm xúc, từ bỡ ngỡ, hồi hộp đến niềm hạnh phúc giản dị khi nhìn con lớn lên từng ngày.

Vợ chồng Cao Minh Đạt bên con gái đầu lòng.

"Chỉ cần nhìn con là tự nhiên mỉm cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến"

- Sau hành trình nhiều năm chờ đợi để có con, điều gì trong những ngày đầu làm cha mẹ khiến anh chị cảm nhận rõ nhất hạnh phúc?

Điều hạnh phúc nhất là mỗi ngày được nhìn con lớn lên, được ôm con vào lòng và cảm nhận tổ ấm của mình thật sự trọn vẹn. Chỉ cần nhìn con là tự nhiên mỉm cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Có em bé, hai vợ chồng cũng có nhiều điều để sẻ chia hơn, từ chuyện chăm con đến những dự định cho tương lai. Mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới, càng chăm con chúng tôi càng hiểu làm cha mẹ không hề dễ nhưng lại vô cùng ý nghĩa.

- Trong hành trình lần đầu làm bố mẹ, đâu là kỷ niệm khiến chị nhớ nhất vì quá bỡ ngỡ hoặc "dở khóc dở cười"?

Mọi thứ đều rất mới mẻ. Từ thay bỉm, thay quần áo, cho con bú bình đến bế con hay vỗ ợ hơi, việc nào cũng khiến hai vợ chồng hồi hộp.

Dù đã tìm hiểu và học trước cách chăm trẻ sơ sinh nhưng khi con chào đời, chúng tôi vẫn luôn lo mình làm chưa đúng, sợ con khó chịu hay bị sặc sữa. Có những việc tưởng rất đơn giản nhưng lúc thực hiện lại vừa lo vừa run.

"Chồng cứ quay như chong chóng, hết rửa bình sữa lại phụ tôi chăm con"

- Ở nhà, anh Đạt có đúng là một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu như nhiều người vẫn hình dung?

Anh mê con lắm. Anh thích tự tay ru con ngủ, cho con ti sữa, trò chuyện với con và lúc nào cũng muốn ở cạnh bé.

Những ngày đầu sau sinh, anh cứ quay như chong chóng, hết rửa bình sữa lại phụ tôi chăm con. Mặc dù có người thân và điều dưỡng hỗ trợ nhưng anh vẫn muốn tự mình làm mọi thứ. Thấy anh tất bật như vậy, tôi càng thương chồng hơn.

- Chị thấy ông xã thay đổi lớn nhất ở điểm nào từ khi lên chức bố?

Từ khi có con, anh lúc nào cũng rạng rỡ, cười tủm tỉm. Anh vẫn giữ sự chu đáo vốn có nhưng sống chậm lại, điềm tĩnh hơn. Mọi quyết định đều đặt gia đình và con gái lên ưu tiên hàng đầu. Anh cũng chủ động hạn chế lịch quay, sắp xếp công việc kinh doanh để có thêm thời gian đồng hành cùng vợ và chăm sóc con.

- Cuộc sống hôn nhân của anh chị thay đổi ra sao khi mọi sinh hoạt hiện tại gần như đều xoay quanh con gái?

Thời gian đầu, chúng tôi có bảo mẫu hỗ trợ, nhưng giờ tôi đã quen việc nên chủ yếu tự chăm con, có ba bé và người em phụ giúp những việc bên ngoài.

Mỗi ngày đều xoay quanh lịch ăn, ngủ của con nên cuộc sống cũng thay đổi rất nhiều. Khi ở nhà, anh luôn chủ động hỗ trợ để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, còn tôi dành phần lớn thời gian cho việc cho con bú, hút sữa và chăm sóc bé.

Sau này khi anh trở lại phim trường, gia đình có thể sẽ nhờ thêm người hỗ trợ để việc chăm bé được thuận lợi hơn.

"Tôi chấm chồng 9/10 điểm"

- Vừa bận rộn với nghệ thuật, kinh doanh, vừa muốn tự tay chăm con, anh chị làm thế nào để cân bằng?

Thật ra rất khó để cân bằng. Hiện tại, con vẫn là ưu tiên lớn nhất nên nhiều công việc phải tạm gác lại.

Khi anh đi làm, tôi sẽ đảm nhận phần lớn việc chăm con. Ngược lại, lúc ở nhà, anh luôn chủ động san sẻ để cả hai đều có thêm thời gian nghỉ ngơi và cùng tận hưởng những khoảnh khắc bên con.

- Nếu chấm điểm anh Đạt ở vai trò người chồng và người bố, chị sẽ cho ông xã bao nhiêu điểm?

Tôi chấm anh 9/10 điểm.

Ở nhà và không có người phụ, anh chủ động từ rửa bình sữa, nấu nước, giặt đồ đến chuẩn bị đồ cho con. Có lúc tôi bận, anh sẽ ru con ngủ, mang đồ ăn lên tận phòng và sáng nào cũng đi mua bữa sáng cho tôi.

Ban đêm, tôi muốn anh ngủ để giữ sức cho công việc hôm sau nên chủ yếu tự chăm em bé. Với tôi, chỉ cần anh luôn sẵn sàng đồng hành và san sẻ như vậy thì đã là một người chồng, người bố rất tuyệt rồi.

- Anh chị thường thống nhất quan điểm như thế nào trong những chuyện quan trọng liên quan đến con cái?

Bé còn nhỏ nên hiện tại hai vợ chồng chưa đặt quá nhiều kỳ vọng hay có sự khác biệt trong cách nuôi dạy. Chúng tôi luôn trao đổi với nhau và chọn điều phù hợp nhất cho con ở từng giai đoạn, chỉ mong con được lớn lên khỏe mạnh và đúng với lứa tuổi của mình.

"Mong con có đầy đủ trí tuệ, đạo đức, tương lai con tự chọn"

- Anh chị có áp lực khi con gái nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng và mạng xã hội?

Con còn nhỏ nên hiện tại chúng tôi chưa nghĩ nhiều đến việc được chú ý. Điều quan trọng nhất vẫn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và có một tuổi thơ bình yên. Chỉ cần con phát triển tốt là hai vợ chồng đã rất hạnh phúc.

- Điều lớn nhất anh chị mong con gái có được khi trưởng thành là gì?

Điều chúng tôi mong nhất là con có trí tuệ, đạo đức, luôn khỏe mạnh và bình an. Còn tương lai con sẽ lựa chọn con đường nào là quyết định của con, ba mẹ sẽ luôn tôn trọng, đồng hành và ủng hộ con trên hành trình ấy.