Cô gái cao 1m25 Vũ Thị Lan: ‘Đừng từ bỏ chính mình’

Từng nhiều năm không xin được việc vì khuyết tật vận động, chị Vũ Thị Lan tìm thấy lối đi mới với nghề may, đan móc thủ công.

Sinh ra với đôi chân không lành lặn, chị Vũ Thị Lan (36 tuổi) từng có nhiều năm chật vật tìm việc sau khi tốt nghiệp ngành kế toán. Đến năm 2024, chị tìm thấy con đường phù hợp với nghề may, đan móc thủ công và kinh doanh online, nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay mình.

Nhân dịp bước sang tuổi 36, chị chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống về hành trình vượt qua mặc cảm, xây dựng công việc riêng và điều khiến chị tự hào nhất: "Tôi đã không trở thành gánh nặng cho gia đình".

"Tôi tốt nghiệp năm 2013 nhưng đến năm 2024 mới quyết định học may"

- Nhân dịp tuổi 36, điều gì khiến chị muốn chia sẻ hành trình "không bỏ cuộc" của mình?

Tuổi 36 khiến tôi nhìn lại chặng đường đã qua và nhận ra điều quý giá nhất không phải mình đã đi được bao xa, mà là mình chưa từng dừng lại.

Tôi sinh ra với đôi chân không lành lặn, từng trải qua rất nhiều mặc cảm, thất vọng và những giai đoạn tưởng như không thể bước tiếp. Tôi kể câu chuyện của mình không phải để nói về khó khăn, mà để mọi người thấy rằng dù xuất phát điểm thế nào, chúng ta vẫn có thể sống một cuộc đời ý nghĩa nếu không từ bỏ.

- Vì sao chị quyết định rẽ từ ngành kế toán sang nghề may và kinh doanh online?

Lý do lớn nhất là tôi không xin được việc đúng chuyên ngành. Ở quê tôi, một kế toán thường phải kiêm nhiều đầu việc, phải di chuyển nhiều nên không phù hợp với tình trạng khuyết tật vận động của tôi.

Có thời điểm tôi rất suy sụp, cảm giác mọi nỗ lực học tập suốt nhiều năm đều trở về con số 0. Phải mất khá lâu tôi mới lấy lại được tinh thần.

Tôi tốt nghiệp năm 2013 nhưng đến đầu năm 2024 mới quyết định học thiết kế thời trang tại lớp Phố Xưa do thầy Nguyễn Duy Long giảng dạy. Thầy đã giúp tôi tin vào bản thân và những giá trị mình có thể tạo ra.

Tháng 7/2024, tôi mang những gì đã học về quê mở tiệm may, đồng thời xây dựng các kênh mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm.

"Công việc thủ công cũng giống hành trình sống của tôi: chậm nhưng chắc"

- Hành trình xây dựng công việc của chị có những cột mốc đáng nhớ nào? Có lúc nào chị muốn bỏ cuộc?

Có rất nhiều dấu mốc đáng nhớ, từ đơn hàng đầu tiên đến lần đầu tiên sản phẩm được khách hàng yêu thích.

Tôi cũng từng nhiều lần muốn dừng lại khi công việc không thuận lợi hoặc sức khỏe không cho phép. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ đến gia đình và những người luôn tin tưởng mình để cố gắng thêm một chút nữa.

- Vì sao chị chọn gắn bó với may mặc, đan móc và các công việc thủ công?

Tôi yêu cảm giác tạo ra một sản phẩm từ chính đôi bàn tay mình. Chỉ từ một mảnh vải hay cuộn len cũng có thể làm nên thứ hữu ích và mang lại niềm vui cho người khác.

Công việc thủ công đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cũng rất giống hành trình sống của tôi: chậm nhưng chắc, từng chút một để tạo nên thành quả. Hơn nữa, các sản phẩm tôi làm khá nhỏ gọn, phù hợp với sức khỏe và thể trạng của bản thân.

"Điều tự hào nhất là tôi không trở thành gánh nặng cho gia đình"

- Với chị, việc "làm việc bằng đôi tay của mình" có ý nghĩa như thế nào?

Đó là cách tôi khẳng định giá trị bản thân. Có thể tôi không có một cơ thể khỏe mạnh như nhiều người khác, nhưng tôi vẫn có thể lao động, sáng tạo và tự nuôi sống mình.

Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là một món đồ, mà còn là niềm tự hào vì tôi đã tự tay làm nên nó.

- Đến nay, đâu là thành quả khiến chị tự hào nhất?

Điều khiến tôi tự hào nhất không phải doanh số hay số lượng sản phẩm bán được, mà là tôi có thể sống bằng công việc mình yêu thích và không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Tôi cũng hạnh phúc khi câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những người đang gặp khó khăn. Nhờ công việc, tôi có thêm nhiều người bạn, học hỏi được kinh nghiệm bán hàng online và có cơ hội chia sẻ với những người có hoàn cảnh giống mình.

"Tôi không thể chọn cơ thể mình sinh ra, nhưng có thể chọn thái độ sống"

- Quan điểm "không thể chọn cách bắt đầu, nhưng có thể chọn cách sống" đã ảnh hưởng đến chị ra sao?

Tôi không thể chọn việc mình sinh ra với một cơ thể lành lặn hay không, nhưng tôi có thể chọn thái độ sống.

Thay vì trách số phận, tôi học cách chấp nhận và cố gắng trong khả năng của mình. Chính suy nghĩ ấy giúp tôi vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn để tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi cũng may mắn vì luôn có gia đình yêu thương và nhiều người sẵn sàng giúp đỡ khi cần.

- Ở tuổi 36, chị định nghĩa thành công và hạnh phúc như thế nào?

Trước đây tôi nghĩ thành công là phải đạt được những điều thật lớn lao.

Còn bây giờ, thành công đơn giản là mỗi ngày được sống bằng sức lao động của mình, được làm điều mình yêu thích và mang lại giá trị cho người khác.

Hạnh phúc là biết đủ, biết trân trọng những gì đang có và vẫn giữ được niềm tin vào ngày mai.

- Chị đang ấp ủ những dự định gì trong thời gian tới?

Tôi muốn tiếp tục phát triển công việc thủ công, mở rộng khách hàng ra ngoài Việt Nam, đồng thời xây dựng các kênh mạng xã hội như Tiệm 1m52 hay TikTok Lan Khuyết để chia sẻ cuộc sống, công việc và hành trình vượt khó.

Tôi hy vọng những câu chuyện đời thường của mình có thể lan tỏa thêm năng lượng tích cực đến nhiều người.

- Chị muốn gửi gắm điều gì tới những người đang chông chênh trên hành trình lập nghiệp?

Ai cũng có những giai đoạn rất khó khăn. Đừng vì thấy người khác đi nhanh mà tự trách mình đi chậm.

Chỉ cần bạn vẫn đang cố gắng thì bạn chưa thất bại. Cuộc sống không phải cuộc đua xem ai về đích trước, mà là hành trình để mỗi người không từ bỏ chính mình.

Có thể hôm nay rất khó khăn, nhưng biết đâu chỉ cần thêm một bước nữa thôi, bạn sẽ gặp được cơ hội mà mình đã chờ đợi bấy lâu.