Kỳ Duyên có gặp áp lực khi đóng chính phim "Chị chị em em 3"?

Kỳ Duyên được lựa chọn vào vai Thị Mầu trong "Chị chị em em 3". Người đẹp cho biết cô vừa hào hứng vừa áp lực.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh "Chị chị em em 3". Trong phần phim mới, người đẹp đảm nhận vai Thị Mầu - nhân vật nổi tiếng trong vở chèo "Quan Âm Thị Kính".

Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chia sẻ cảm xúc trong ngày khai máy: "Quá nhiều cảm xúc và sự hồi hộp trong ngày khai máy. Thị Mầu hẹn gặp cả nhà vào cuối năm nay nhé, phải cố gắng để thực sự xứng đáng".

Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn và ê-kíp sản xuất vì đã tin tưởng giao cho cô vai diễn quan trọng. Đây là dự án điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp của Kỳ Duyên, đồng thời đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của cô sau hai năm.

Hoa hậu Kỳ Duyên trong buổi khai máy. Ảnh: FB Kỳ Duyên.

Áp lực từ một nhân vật quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả

Theo Tiền Phong, tại lễ khai máy, Kỳ Duyên cho biết: "Tôi vinh dự được tham gia vào vũ trụ 'Chị chị em em', nhất là với bối cảnh thân thuộc với người con Bắc Bộ. Tôi say mê nhân vật Thị Mầu từ bé và háo hức thể hiện điều này trên màn ảnh".

Bên cạnh sự hào hứng, người đẹp cũng thẳng thắn thừa nhận áp lực khi đảm nhận vai diễn mới.

"Đương nhiên có rất nhiều áp lực. Tôi hy vọng hoàn thành tốt vai diễn và được khán giả đón nhận, cũng như ủng hộ dự án và thử thách", Kỳ Duyên chia sẻ.

Sự chú ý dành cho vai diễn đến từ chính vị trí đặc biệt của Thị Mầu trong đời sống văn hóa dân gian. Đây là nhân vật quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả thông qua nghệ thuật chèo, đặc biệt là vở "Quan Âm Thị Kính".

Theo thông tin từ nhà sản xuất, đây cũng là lần đầu tiên nhân vật Thị Mầu được đưa lên màn ảnh rộng trong khuôn khổ thương hiệu "Chị chị em em". Việc chuyển thể một hình tượng gắn liền với sân khấu truyền thống sang điện ảnh vì thế nhận được sự quan tâm ngay từ khi công bố.

Thử thách từ chính hình ảnh của Kỳ Duyên

Ngoài áp lực từ vai diễn, Kỳ Duyên còn đứng trước kỳ vọng chứng minh khả năng diễn xuất khi đảm nhận vai nữ chính trong một dự án điện ảnh quy mô lớn.

Nhiều năm qua, công chúng quen thuộc với hình ảnh Kỳ Duyên trong vai trò hoa hậu, người mẫu và gương mặt thời trang. Người đẹp xây dựng dấu ấn riêng với phong cách hiện đại, sắc sảo và cá tính.

Theo thông tin được Vietnamnet đăng tải, nhà sản xuất cho rằng hình ảnh sắc sảo, cá tính của Kỳ Duyên phù hợp với tinh thần thương hiệu "Chị chị em em" - nơi các nhân vật nữ luôn mang nhiều lớp mặt nạ, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Tuy nhiên, việc hóa thân thành Thị Mầu được xem là thử thách mới đối với Kỳ Duyên. Vai diễn đòi hỏi sự tìm hiểu về bối cảnh văn hóa, tâm lý nhân vật cũng như cách thể hiện phù hợp.

"Chị chị em em 3" là dự án phim ảnh thứ hai của Kỳ Duyên. Ảnh: FB Kỳ Duyên.

Cơ hội đáng chú ý trên màn ảnh rộng

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên thử sức ở nhiều lĩnh vực như thời trang, truyền hình thực tế và điện ảnh. Tuy nhiên, số lượng dự án phim cô tham gia vẫn chưa nhiều so với các hoạt động khác trong làng giải trí.

Việc đảm nhận vai nữ chính trong "Chị chị em em 3" vì thế trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của người đẹp. Đây không chỉ là cơ hội để cô trở lại màn ảnh rộng sau hai năm mà còn là dịp thử sức với một nhân vật mang đậm màu sắc văn hóa dân gian.

"Chị chị em em 3" hiện trong quá trình ghi hình tại Bắc Ninh và dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm nay. "Cũng giống 2 phần trước, tôi hy vọng Chị chị em em 3 sẽ mang đến cho khán giả góc nhìn mới mẻ về hình ảnh người phụ nữ. Mong rằng khán giả sẽ yêu thích khi được trải nghiệm một tác phẩm mới lạ và táo bạo", nhà sản xuất Will Vũ chia sẻ trên Người Lao Động.