Rơi máy bay tại Congo, 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan quân đội cấp cao, trong một vụ rơi máy bay tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

AP dẫn thông tin từ quân đội Congo ngày 25/9 cho biết, ít nhất 14 người, bao gồm hai sĩ quan quân đội cấp cao, đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại Congo. Hai sĩ quan quân đội cấp cao là Tướng Mutombo Katalayi Tiende và Tướng Bakumi Likulia.

“Ngoài hai sĩ quan cấp tướng, còn có 12 thành viên của đoàn công tác và phi hành đoàn cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này”, Thiếu tướng Efomi Ekenge, người phát ngôn của quân đội Congo, cho biết trong một thông cáo.

Theo các quan chức địa phương, chiếc máy bay đang trên đường trở về thủ đô Kinshasa từ thành phố Kikwit ở phía Tây Nam thì gặp sự cố kỹ thuật và rơi tại Kenge, khiến toàn bộ những người trên khoang thiệt mạng.

Vụ tai nạn máy bay xảy ra tại Kenge, Congo. Ảnh chụp màn hình: X.

"Một chiếc máy bay L-410 do Tracep Congo Aviation vận hành bị rơi ở Kenge, Cộng hòa Dân chủ Congo, khi đang trên hành trình từ Kikwit đến Kinshasa", nguồn tin cho hay.

Video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay bốc cháy trên mặt đất sau khi rơi xuống.

Ông Tryphon Kin-Kiey Mulumba, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ quan Hàng không Dân dụng, cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay hiện chưa được xác định.

"Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định chính xác nguyên nhân vụ tai nạn", Tướng Ekenge thông tin.

Quân đội Congo đang phải đối phó với hàng loạt nhóm vũ trang, bao gồm nhóm M23 được Rwanda hậu thuẫn ở khu vực phía Đông kể từ năm ngoái. Các nhóm vũ trang đã chiếm giữ nhiều thành phố trọng yếu.

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