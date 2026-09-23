Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin về vụ rơi máy bay quân sự ở Đức

Một máy bay quân sự Mỹ gặp nạn tại căn cứ không quân của nước này ở Đức, khiến phi công bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo từ căn cứ không quân Spangdahlem của Mỹ ở Đức cho biết, chiếc máy bay quân sự F-16 Fighting Falcon của phi đội chiến đấu số 52 gặp nạn vào khoảng 14h30 chiều 22/9 (giờ địa phương). Phi công đã nhảy dù thoát hiểm, hiện đang được chăm sóc y tế do bị thương.

Chính quyền địa phương ở Đức, nơi đặt căn cứ Spangdahlem, cho biết các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

apcancukhongquanmy.jpg
Cổng chính của căn cứ không quân Spangdahlem của Mỹ ở miền Tây nước Đức trong bức ảnh được chụp vào ngày 11/9/2007. Ảnh: AP/Roberto Pfeil.

Theo truyền thông Đức, Spangdahlem là nơi đóng quân của một phi đội máy bay chiến đấu F-16 với khoảng 20 chiếc.

Phi đội này, có nhiệm vụ hỗ trợ các nhiệm vụ của không quân Mỹ và NATO trên toàn thế giới, là trọng tâm của căn cứ không quân Spangdahlem. Theo số liệu mới nhất, căn cứ này có khoảng 5.000 nhân viên quân sự và dân sự, cùng với người thân của họ. Căn cứ không quân này của Mỹ cũng có khoảng 700 đến 800 người Đức làm việc.

Không quân Mỹ đã duy trì sự hiện diện tại Spangdahlem từ giữa những năm 1950. Cùng với Ramstein gần Kaiserslautern ở Tây Nam nước Đức, căn cứ không quân Spangdahlem được coi là một trong những sân bay quan trọng nhất của quân đội Mỹ trong khu vực.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay quân sự trước đây ở Colombia

Nguồn video: VTV
#rơi máy bay quân sự ở Đức #rơi máy bay #tai nạn máy bay quân sự Mỹ #máy bay rơi #Mỹ #Đức

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Máy bay rơi ở Alaska, 4 người thiệt mạng

Cựu Thị trưởng của một thị trấn nhỏ ở Alaska, Mỹ, đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ do ông điều khiển gặp nạn.

AP đưa tin, Cơ quan An toàn Công cộng Alaska xác định phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn hôm 27/8 là Eric Middlebrook, 68 tuổi, đến từ Anchorage. Ngoài ra, 3 người khác cũng tử vong trong vụ máy bay rơi. Danh tính các hành khách này là Ronald Schmidt, 65 tuổi, Lance Schmidt, 20 tuổi, và Daniel Simons, 82 tuổi, đều đến từ California.

"Chiếc Piper PA-24 cất cánh từ Anchorage và hướng đến sân bay ở thị trấn nhỏ Seldovia, cách đó khoảng 220 km về phía Tây Nam, thì gặp nạn", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay chở du khách nước ngoài ở Peru, 13 người thiệt mạng

Chiếc máy bay chở khách du lịch nước ngoài đã bị rơi xuống một cánh đồng ở Peru, khiến 13 người thiệt mạng.

AP đưa tin, trong một tuyên bố trên Facebook, chính quyền thành phố Nazca cho biết, chiếc máy bay gặp nạn hôm 1/8 khi đang chở khách du lịch nước ngoài tham quan các đường vẽ Nazca được khắc trên sa mạc xung quanh Nazca bởi cư dân bản địa của Peru.

"Chúng tôi có thông tin rằng 11 hành khách và hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng", cảnh sát nói với các phóng viên tại hiện trường vụ tai nạn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ rơi máy bay ở Pháp, 11 người tử vong

Một máy bay chở nhóm người nhảy dù bị rơi ở Pháp, khiến toàn bộ 11 người trên phi cơ thiệt mạng.

AP dẫn lời ông Yves Séguy, Tỉnh trưởng vùng Meurthe-et-Moselle, ngày 28/6 cho biết máy bay gặp sự cố kỹ thuật và "rơi gần như thẳng đứng" ngay sau khi cất cánh từ sân bay Nancy-Essey ở ngoại ô thành phố Nancy.

"Chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực rìa một khu dân cư gần sân bay", ông Yves nói với Đài truyền hình BFM-TV.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới