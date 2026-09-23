Thông tin về vụ rơi máy bay quân sự ở Đức

Một máy bay quân sự Mỹ gặp nạn tại căn cứ không quân của nước này ở Đức, khiến phi công bị thương.

AP dẫn thông báo từ căn cứ không quân Spangdahlem của Mỹ ở Đức cho biết, chiếc máy bay quân sự F-16 Fighting Falcon của phi đội chiến đấu số 52 gặp nạn vào khoảng 14h30 chiều 22/9 (giờ địa phương). Phi công đã nhảy dù thoát hiểm, hiện đang được chăm sóc y tế do bị thương.

Chính quyền địa phương ở Đức, nơi đặt căn cứ Spangdahlem, cho biết các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Cổng chính của căn cứ không quân Spangdahlem của Mỹ ở miền Tây nước Đức trong bức ảnh được chụp vào ngày 11/9/2007. Ảnh: AP/Roberto Pfeil.

Theo truyền thông Đức, Spangdahlem là nơi đóng quân của một phi đội máy bay chiến đấu F-16 với khoảng 20 chiếc.

Phi đội này, có nhiệm vụ hỗ trợ các nhiệm vụ của không quân Mỹ và NATO trên toàn thế giới, là trọng tâm của căn cứ không quân Spangdahlem. Theo số liệu mới nhất, căn cứ này có khoảng 5.000 nhân viên quân sự và dân sự, cùng với người thân của họ. Căn cứ không quân này của Mỹ cũng có khoảng 700 đến 800 người Đức làm việc.

Không quân Mỹ đã duy trì sự hiện diện tại Spangdahlem từ giữa những năm 1950. Cùng với Ramstein gần Kaiserslautern ở Tây Nam nước Đức, căn cứ không quân Spangdahlem được coi là một trong những sân bay quan trọng nhất của quân đội Mỹ trong khu vực.

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