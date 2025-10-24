Người đàn ông dùng dao tấn công đại úy công an bị thương phải nhập viện

Ngày 24/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tối 22/10, Công an xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo về việc Đoàn Thanh Hùng, sinh năm 1978, trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng, có biểu hiện loạn thần, đang bế một cháu nhỏ, tay cầm dao dí vào cổ cháu bé tại khu vực sân ga Đồng Mỏ. Khi người dân và người thân đến can ngăn, Hùng buông cháu nhỏ ra nhưng tiếp tục cầm dao truy đuổi, đâm người can ngăn, rồi chửi bới, đe dọa, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Đối tượng Đoàn Thanh Hùng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Chi Lăng nhanh chóng có mặt, tuyên truyền, vận động đối tượng bỏ hung khí. Tuy nhiên, đối tượng Hùng không chấp hành, tấn công, dùng dao đâm Đại uý Linh Văn Hưng bị thương ở vùng ngực trái. Tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, tước dao, bảo đảm an toàn cho người dân. Hiện đối tượng đang bị Cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để tiếp tục đấu tranh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi xảy ra sự việc, Đoàn công tác do đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên Đại úy Linh Văn Hưng, cán bộ Công an xã Chi Lăng, bị thương trong khi tham gia khống chế đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

Đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ Công an xã bị thương yên tâm điều trị.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm để bảo vệ người dân của Thượng úy Linh Văn Hưng và tập thể Công an xã Chi Lăng; đồng thời động viên đồng chí Hưng yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác. Đồng chí Phó Giám đốc cũng chỉ đạo Công an xã Chi Lăng phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ, bảo đảm tính răn đe, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bình yên địa bàn.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng