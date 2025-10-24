Hà Nội

Xã hội

Tình tiết mới về nghi phạm đâm 7 người bị thương trong bệnh viện ở Nghệ An

Nghi phạm gây ra vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn.

Thanh Hà

Ngày 24/10, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, sau khi bắt giữ Bằng Văn Vỹ, nghi phạm gây ra vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn.

Hiện, hồ sơ và đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ vụ việc.

image-4448.jpg
Công an phường Trường Vinh khống chế, bắt giữ Bằng Văn Vỹ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 23/10, Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh, đã bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305.

Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương, trong đó điều dưỡng N.T.T.T. bị thương nặng nhất với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn đối tượng, phối hợp Công an phường Trường Vinh khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà.

Ngày 24/10, đoàn công tác Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về vụ việc và thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tấn công.

